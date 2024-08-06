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Только 20% опрошенных следят за курсом доллара, а за курсом евро — 13%.

Белгородцы стали меньше интересоваться курсом доллара и евро

6 августа 2024, 10:01
Фото: 1MI
Только 20% опрошенных следят за курсом доллара, а за курсом евро — 13%.

Только каждый пятый житель Белгорода следит за курсом иностранных валют

По данным сервиса SuperJob, интерес белгородцев к иностранным валютам значительно снизился за последнее время. Тем не менее люди всё ещё надеются, что ситуация на бирже изменится в лучшую сторону.

Только 20% опрошенных сейчас следят за курсом доллара, а за курсом евро — и того меньше, всего 13%. Мужчины интересуются курсами валют в два раза чаще женщин. Среди тех, кто следит за курсами американской и европейской валют, больше людей старше 45 лет.

Снижение интереса связывают с тем, что теперь курсы доллара и евро по отношению к рублю определяет Центральный банк России, используя банковскую отчётность и данные с цифровых платформ внебиржевых торгов.

Тем не менее белгородцы ожидают повышения курсов валют к 1 сентября 2024 года. Доллар, по их прогнозам, будет стоить, в сравнении с курсом на 2 августа, на 14% больше — 97,76 рубля, а евро — на 15% и составит 106,84 рубля.

Сбудутся прогнозы горожан или нет — покажет время, но они расходятся с динамикой последних месяцев: с апреля 2024 года курсы доллара и евро умеренно снижались.

Опрос проводился в период с 29 июля по 2 августа 2024 года. В нём приняли участие представители экономически активного населения Белгорода.

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#Валерия Колесникова#Экономика#Новости Белгорода#Прогноз#Курс#Белгород#Евро#Доллар
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