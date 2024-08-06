Белгородцы стали меньше интересоваться курсом доллара и евро

Только 20% опрошенных сейчас следят за курсом доллара, а за курсом евро — и того меньше, всего 13%. Мужчины интересуются курсами валют в два раза чаще женщин. Среди тех, кто следит за курсами американской и европейской валют, больше людей старше 45 лет.