Западные санкции привели к падению стоимости доллара? Что говорят эксперты

В то же время операции с наличной иностранной валютой могут оказаться неразумной идеей и по другим причинам. Например, разница между котировками покупки и продажи доллара с евро могут очень сильно отличаться, что будет затруднять выполнить по ним необходимые операции. Кроме того, существуют большие риски торговли на внебиржевом рынке.