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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Западные санкции привели к падению стоимости доллара? Что говорят эксперты

Западные санкции привели к падению стоимости доллара? Что говорят эксперты

27 июня 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
Сначала США ввели новые санкции, касающиеся финансов на российском рынке, что повлекло за собой определённые последствия, а уже через неделю стоимость доллара упала на 6 рублей. Что происходит и что об этих изменениях говорят эксперты? Разбирается редакция Бел.Ру.
Сюжет
Деньги

История повторяется

По мнению экспертов, причин падения доллара может быть несколько. Основной из них вполне вероятно является внешнеторговой дисбаланс — это когда импорт и экспорт страны отличаются друг от друга.

Такое различие связано с редким использованием доллара, а также с трудностями с расчётами за импорт денежных средств. Подобное уже случалось несколько лет назад, когда стоимость доллара упала до 50 рублей.

Не стоит забывать и о том, что после введения различных санкций многие российские клиенты перестали пользоваться иностранной валютой и практически полностью перешли на отечественную. Это и позволило рублю укрепить свои позиции.

Повлияют ли «качели» доллара на жизнь россиян?

После своего падения доллар 26 июня снова поднялся, достигнув отметки в 87,2 рубля, согласно данным Центрального Банка России. По словам аналитика, в ближайшие месяцы в России внесут коррективы в механизмы, влияющие на курс валюты, что может привести к увеличению показателей инфляции.

Другой финансовый аналитик утверждает, что для достижения соотношения рубля к доллару в размере 50 рублей необходимо значительное изменение экономических показателей США и России. При этом финансовый рынок России только адаптируется к новым условиям. В будущем это должно облегчить прогнозирование курсов валют.

Несмотря на укрепление рубля, ожидается, что власти предпримут меры для возвращения курса к предыдущим значениям. Но падение доллара, скорее всего, не окажет существенного влияния на жизнь обычных граждан, поэтому не стоит ожидать снижения цен на товары или повышения заработной платы.

Доллар — покупать или не стоит?

В свете последних санкций инвестирование в западную валюту становится рискованным и трудно предсказуемым процессом.

В то же время операции с наличной иностранной валютой могут оказаться неразумной идеей и по другим причинам. Например, разница между котировками покупки и продажи доллара с евро могут очень сильно отличаться, что будет затруднять выполнить по ним необходимые операции. Кроме того, существуют большие риски торговли на внебиржевом рынке.

Другой эксперт порекомендовал покупать доллары после небольшого снижения их стоимости, особенно если планируются поездки за границу в 2024 году. Это будет хорошим вложением в долгосрочной перспективе.

Может быть неточным: что с курсом доллара после остановки торгов на Московской бирже
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#Александра Склярова#Деньги#Общество#Финансы#Курс доллара#Курс рубля#Доллар
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