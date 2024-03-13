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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Доллары

В Белгородской области нашли всего одну фальшивку номиналом в 100 долларов

13 марта 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney
Доллары

В Белгородской области существенно сократилось число поддельных банкнот

По итогам прошлого года в регионе нашли 57 поддельных российских банкнот и одну купюру иностранного государства. Их число по сравнению с 2022 годом сократилось в 2,4 раза, сообщили в областном отделении Банка России.
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Деньги

В Белгородской области в 2023 году в 2,4 раза сократилось количество поддельных банкнот по сравнению с 2022 годом. Всего в регионе нашли 57 поддельных российских банкнот и одну зарубежную.

Как правило, фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты. Таких в области обнаружили 31. Проверку на подлинность пройти не смогли 16 тысячерублевых и ещё двухтысячных купюр. Также выявили поддельную банкноту номиналом 100 долларов США.

Регулятор пишет, что совершенствование защитного комплекса банкнот усложняет задачу фальшивомонетчикам. В прошлом году на 1 млн купюр приходилось всего две фальшивки, на 2022 — четыре.

В середине прошлого года в ЦБ уже сообщали о снижении количества фальшивок в Белгородской области. Во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот. Их число снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Белгородской области стало меньше фальшивок
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#Деньги#Белгородская область#Экономика#Цб#Фальшивые купюры#Белгород#Наталья Корявых
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