В Белгородской области нашли всего одну фальшивку номиналом в 100 долларов

В середине прошлого года в ЦБ уже сообщали о снижении количества фальшивок в Белгородской области. Во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот. Их число снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.