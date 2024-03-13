В Белгородской области нашли всего одну фальшивку номиналом в 100 долларов

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В Белгородской области в 2023 году в 2,4 раза сократилось количество поддельных банкнот по сравнению с 2022 годом. Всего в регионе нашли 57 поддельных российских банкнот и одну зарубежную.
Как правило, фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты. Таких в области обнаружили 31. Проверку на подлинность пройти не смогли 16 тысячерублевых и ещё двухтысячных купюр. Также выявили поддельную банкноту номиналом 100 долларов США.
Регулятор пишет, что совершенствование защитного комплекса банкнот усложняет задачу фальшивомонетчикам. В прошлом году на 1 млн купюр приходилось всего две фальшивки, на 2022 — четыре.
В середине прошлого года в ЦБ уже сообщали о снижении количества фальшивок в Белгородской области. Во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот. Их число снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.