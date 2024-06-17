Как изменится цена на иномарки и запчасти из-за отмены валютных торгов

Биржевые торги по доллару и евро остановились, но бизнес, которому нужна валюта, остался. Например, компании, занимающиеся параллельным импортом из Азии и Китая, — для них закрытие торгов не является проблемой. Однако если ЦБ повысит ключевую ставку, то подорожают кредиты, и это может привести к увеличению цен на 20% для компаний, работающих с европейскими поставщиками, но это будет зависеть от марки, пишет издание.