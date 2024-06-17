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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Автомобили

Как изменится цена на иномарки и запчасти из-за отмены валютных торгов

17 июня 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили

На 20% подорожают европейские машины без торгов по доллару

Теперь на бирже не торгуют долларами и евро, но остался параллельный импорт. Стоит ли ожидать повышения цен на автомобили и их обслуживание? В ситуации разбирались «Новые известия».

Биржевые торги по доллару и евро остановились, но бизнес, которому нужна валюта, остался. Например, компании, занимающиеся параллельным импортом из Азии и Китая, — для них закрытие торгов не является проблемой. Однако если ЦБ повысит ключевую ставку, то подорожают кредиты, и это может привести к увеличению цен на 20% для компаний, работающих с европейскими поставщиками, но это будет зависеть от марки, пишет издание.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко напоминает, что 70% всех расчётов в автомобильном бизнесе осуществляются в юанях. Отмена торгов мало повлияет на этот бизнес. На рынке запчастей в ближайшие два-три месяца не ожидается значительных изменений: цены и сроки доставки останутся прежними. Пострадать от отмены торгов могут автодилеры, работающие с Европой, Турцией и США, из-за отсутствия обходных курсов валют других стран.

Автоблогер и владелец компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов уверен, что рынок уже адаптировался к изменениям. Санкции накладывались постепенно, и новые ограничения неприятны, но не критичны.

В одном представители автомобильного импорта едины: причин для снижения спроса нет.

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#Валерия Колесникова#Общество#Экономика#Автомобили
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