Как изменится цена на иномарки и запчасти из-за отмены валютных торгов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Биржевые торги по доллару и евро остановились, но бизнес, которому нужна валюта, остался. Например, компании, занимающиеся параллельным импортом из Азии и Китая, — для них закрытие торгов не является проблемой. Однако если ЦБ повысит ключевую ставку, то подорожают кредиты, и это может привести к увеличению цен на 20% для компаний, работающих с европейскими поставщиками, но это будет зависеть от марки, пишет издание.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко напоминает, что 70% всех расчётов в автомобильном бизнесе осуществляются в юанях. Отмена торгов мало повлияет на этот бизнес. На рынке запчастей в ближайшие два-три месяца не ожидается значительных изменений: цены и сроки доставки останутся прежними. Пострадать от отмены торгов могут автодилеры, работающие с Европой, Турцией и США, из-за отсутствия обходных курсов валют других стран.
Автоблогер и владелец компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов уверен, что рынок уже адаптировался к изменениям. Санкции накладывались постепенно, и новые ограничения неприятны, но не критичны.
В одном представители автомобильного импорта едины: причин для снижения спроса нет.