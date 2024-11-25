Частный дом белгородцев загорелся после атаки ВСУ

Posted 25 ноября, 16:09
Published 25 ноября, 16:09
Modified 25 ноября, 16:11
Updated 25 ноября, 16:11
Последствия ударов зафиксировали в трёх поселениях. Так, в селе Лозовое Белгородского района после атаки FPV-дрона повреждения получил легковой автомобиль.
Во время прилёта в Новой Таволжанке Шебекинского округа в трёх частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. Также в селе пострадало остекление одного многоквартирного дома.
Село Грузское Борисовского района атаковал дрон-камикадзе, из-за чего в одном частном доме загорелась кровля. Возгорание уже ликвидировали.
Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил Гладков.