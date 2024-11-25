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Posted 25 ноября, 16:09

Published 25 ноября, 16:09

Modified 25 ноября, 16:11

Updated 25 ноября, 16:11

Частный дом белгородцев загорелся после атаки ВСУ

Частный дом белгородцев загорелся после атаки ВСУ

25 ноября 2024, 16:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Под огнём ВСУ оказались сразу три муниципалитета. Пострадавших нет, но есть повреждения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия ударов зафиксировали в трёх поселениях. Так, в селе Лозовое Белгородского района после атаки FPV-дрона повреждения получил легковой автомобиль.

Во время прилёта в Новой Таволжанке Шебекинского округа в трёх частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. Также в селе пострадало остекление одного многоквартирного дома.

Село Грузское Борисовского района атаковал дрон-камикадзе, из-за чего в одном частном доме загорелась кровля. Возгорание уже ликвидировали.

Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил Гладков.

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