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Posted 26 ноября, 08:45

Published 26 ноября, 08:45

Modified 26 ноября, 08:45

Updated 26 ноября, 08:45

Огнетушители раздают жителям обстреливаемого белгородского приграничья

Почему в белгородском приграничье не могут установить пожарные щиты на случай атак?

26 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI. Огнетушители раздают жителям обстреливаемого белгородского приграничья

Пожарные щиты не устанавливают под Белгородом из-за угрозы хищения

Сюжет
Приграничье
Пожарные щиты, которые жители приграничья просят разместить на улицах на случай обстрелов, могут украсть, считает глава региона. В качестве альтернативы белгородцам решили раздать огнетушители — но и их оказалось мало.

Жителям белгородского приграничья ранее раздали огнетушители на случай пожаров в результате обстрелов и атак беспилотников. Однако возникли проблемы.

Как рассказал житель Октябрьского в Белгородском районе, устройства выдали не всем, а только в некоторые дома: получилось, что на одну-две улицы есть всего один огнетушитель.

«Выбрали по дворам ответственного, но в случае ЧП человека может не оказаться дома. Просим вас установить нам пожарные щиты с подобным оборудованием, которые будут доступны в любой момент», — попросили белгородцы.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что устанавливать пожарные щиты слишком рискованно — их могут украсть. Но количество огнетушителей действительно увеличат, причём за пару дней, — такое поручение губернатор дал главе Белгородского района.

«Если честно, думали про щиты. Если помните, в состав щитов входят ведро, багор, топор и лом. Исходя из нашей с вами ситуации, если мы повесим это на улице и не обеспечим круглосуточным наблюдением, то в течение первой же ночи всё потеряем. И для меня удивительно, что один огнетушитель на улицу, потому что давал распоряжение раздавать их по домам, которые находятся в зоне обстрела. Плюс есть запасы у членов самообороны и сотрудников администрации», — объяснил Гладков.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Октябрьский#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрелы#Огнетушители#Пожарный щит
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