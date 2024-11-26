Почему в белгородском приграничье не могут установить пожарные щиты на случай атак?

Posted 26 ноября, 08:45
Published 26 ноября, 08:45
Modified 26 ноября, 08:45
Updated 26 ноября, 08:45
Жителям белгородского приграничья ранее раздали огнетушители на случай пожаров в результате обстрелов и атак беспилотников. Однако возникли проблемы.
Как рассказал житель Октябрьского в Белгородском районе, устройства выдали не всем, а только в некоторые дома: получилось, что на одну-две улицы есть всего один огнетушитель.
«Выбрали по дворам ответственного, но в случае ЧП человека может не оказаться дома. Просим вас установить нам пожарные щиты с подобным оборудованием, которые будут доступны в любой момент», — попросили белгородцы.
Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что устанавливать пожарные щиты слишком рискованно — их могут украсть. Но количество огнетушителей действительно увеличат, причём за пару дней, — такое поручение губернатор дал главе Белгородского района.
«Если честно, думали про щиты. Если помните, в состав щитов входят ведро, багор, топор и лом. Исходя из нашей с вами ситуации, если мы повесим это на улице и не обеспечим круглосуточным наблюдением, то в течение первой же ночи всё потеряем. И для меня удивительно, что один огнетушитель на улицу, потому что давал распоряжение раздавать их по домам, которые находятся в зоне обстрела. Плюс есть запасы у членов самообороны и сотрудников администрации», — объяснил Гладков.