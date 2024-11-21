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Posted 21 ноября, 06:33

Published 21 ноября, 06:33

Modified 21 ноября, 06:35

Updated 21 ноября, 06:35

Огнетушители уже начали перезаряжать

Белгородцам в приграничье раздали 9 тысяч огнетушителей

21 ноября 2024, 06:33
Фото: 1MI. Огнетушители уже начали перезаряжать

Переданные белгородцам в приграничье огнетушители начали перезаряжать

Сюжет
Пожар
Хотя полным ходом идёт подготовка к «сложной» зиме в приграничных районах Белгородской области, не забывают и о летних решениях. В частности, об огнетушителях. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что теперь их будут перезаряжать.

Летом 2024 года в приграничных районах Белгородской области жителям начали раздавать огнетушители. Такое решение приняли для муниципалитетов, где сохраняется сложная оперативная обстановка из-за атак ВСУ и куда из-за этого же не могла попасть техника спасательных служб.

Чтобы люди в случае пожара могли самостоятельно потушить огонь, например, в своём домовладении, им передали более 9 тысяч огнетушителей.

Часть из них за это время уже была использована, но покупать новые власти не стали. Это слишком дорого, учитывая, что огнетушители можно просто перезарядить. На сегодня перезарядили 354 аппарата.

Два пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую область
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрелы#Огнетушители
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