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Posted 19 ноября, 14:17

Published 19 ноября, 14:17

Modified 19 ноября, 14:17

Updated 19 ноября, 14:17

Из-за ж/д переезда белгородцы спорят с властями не первый месяц

«Откроем в случае ЧС»: белгородцев разозлила ситуация с ж/д переездом в приграничье

19 ноября 2024, 14:17
Фото: 1MI. Из-за ж/д переезда белгородцы спорят с властями не первый месяц

Белгородцы просят решить проблему с ж/д переездом в обстреливаемом Октябрьском

Сюжет
Приграничье
История с переездом между посёлком Октябрьский и селом Красный Октябрь не закончилась, несмотря на вмешательство в вопрос главы региона. Переезд сначала частично открыли, а теперь закрыли снова. Только в этот раз не «наглухо». Жители всё ещё недовольны.

Открыть ж/д переезд местные жители попросили ещё в начале октября. Белгородцы опасались, что, если вдруг что-то случится с автодорожным мостом — единственной возможностью выехать из населённого пункта — то их буквально отрежет от мира.

Тогда глава регионального минтранса Сергей Евтушенко заявил, что открыть переезд возможности нет, но губернатор Вячеслав Гладков предложил всё-таки рассмотреть вариант, на котором настаивают белгородцы.

Спустя месяц ситуация не сильно изменилась. Как пишут белгородцы, рабочие приехали, убрали ограждение с одной стороны, но с другой оставили. Глава Белгородского района Анна Куташова же заявила, что переезд будет работать «при необходимости».

«Сегодня, 19.11.24, приехали рабочие, которые устанавливают шлагбаумы, то есть снова закрыли переезд. Нам необходим этот проезд! От него зависят жизни!» — пишут люди в соцсетях.
Комментарий Анны КуташовойКомментарий Анны Куташовой
Комментарий Анны Куташовой. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

Евтушенко же объяснил, что переезд хоть и закрыт, но «подготовлен для проезда автотранспорта». Его можно будет оперативно открыть в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Местные жители таким раскладом оказались недовольны. По их мнению, это плохая альтернатива. Они массово закономерно задались вопросом, кто будет отвечать за открытие переезда и «привезёт ключи», когда на дроны сбрасывают на дома взрывные устройства или идёт обстрел. Этот власти пока не прокомментировали.

Всё-таки откроют? Что будет с закрытым переездом в опасном белгородском приграничье
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