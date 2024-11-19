«Откроем в случае ЧС»: белгородцев разозлила ситуация с ж/д переездом в приграничье

Белгородцы просят решить проблему с ж/д переездом в обстреливаемом Октябрьском

Сюжет Приграничье

История с переездом между посёлком Октябрьский и селом Красный Октябрь не закончилась, несмотря на вмешательство в вопрос главы региона. Переезд сначала частично открыли, а теперь закрыли снова. Только в этот раз не «наглухо». Жители всё ещё недовольны.