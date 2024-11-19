«Откроем в случае ЧС»: белгородцев разозлила ситуация с ж/д переездом в приграничье

Posted 19 ноября, 14:17
Published 19 ноября, 14:17
Modified 19 ноября, 14:17
Updated 19 ноября, 14:17
Открыть ж/д переезд местные жители попросили ещё в начале октября. Белгородцы опасались, что, если вдруг что-то случится с автодорожным мостом — единственной возможностью выехать из населённого пункта — то их буквально отрежет от мира.
Тогда глава регионального минтранса Сергей Евтушенко заявил, что открыть переезд возможности нет, но губернатор Вячеслав Гладков предложил всё-таки рассмотреть вариант, на котором настаивают белгородцы.
Спустя месяц ситуация не сильно изменилась. Как пишут белгородцы, рабочие приехали, убрали ограждение с одной стороны, но с другой оставили. Глава Белгородского района Анна Куташова же заявила, что переезд будет работать «при необходимости».
«Сегодня, 19.11.24, приехали рабочие, которые устанавливают шлагбаумы, то есть снова закрыли переезд. Нам необходим этот проезд! От него зависят жизни!» — пишут люди в соцсетях.
Евтушенко же объяснил, что переезд хоть и закрыт, но «подготовлен для проезда автотранспорта». Его можно будет оперативно открыть в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Местные жители таким раскладом оказались недовольны. По их мнению, это плохая альтернатива. Они массово закономерно задались вопросом, кто будет отвечать за открытие переезда и «привезёт ключи», когда на дроны сбрасывают на дома взрывные устройства или идёт обстрел. Этот власти пока не прокомментировали.