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Posted 18 ноября, 15:16

Published 18 ноября, 15:16

Modified 18 ноября, 15:18

Updated 18 ноября, 15:18

Уборка в осенне-зимний период

Зимой на очистку белгородских дорог выйдет 1,5 тыс машин, но не всё так гладко

18 ноября 2024, 15:16
Фото: 1MI. Уборка в осенне-зимний период

В белгородских округах проведут служебные расследования из-за уборочной техники

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При подготовке коммунальной техники к зиме в некоторых районах области выявили нехватку и техники, и водителей. Причём несколько десятков единиц непригодных машин сразу же убрали из списка. Ситуация произошла якобы из-за «непонимания» глав. Губернатор назвал это безответственностью.

На оперсовещании правительства Белгородской области обсудили готовность коммунальной техники к осенне-зимнему периоду. Об этом отчитался Сергей Довгалюк, заместитель губернатор по ЖКХ. Также на совещании отметили, что ранее отчёты по большей части являлись исключительно «парадными». В прошедшие выходные осуществлялись проверки в муниципалитетах.

Из 960 единиц техники, о которых заявляли МБУ, исключили как минимум 53 единицы, которые не задействовали в процессе уборки снега. Это отметили в Старооскольском районе, Новооскольском, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы. Больше всего в Старом Осколе — 39.

Кроме того, ранее при отчётах о начале подготовки к зимнему периоду в Белгородской области некоторые из глав также предоставили список коммунальной техники с учётом тех самых 53 исключённых «водовозок».

Причина состоит в том, как объяснил Довгалюк, что «не было понимания», поэтому в отчётные списки включали всю имеющуюся технику, а не исключительно ту, которую направят работать на дорожной инфраструктуре. Вячеслав Гладков воспринял эту информацию как нежелание глав муниципалитетов участвовать в вопросе и выполнять свои обязанности. По этому поводу начнут служебное расследование.

По данным на 15 ноября, в благоприятные условия на работу направят 1508 единиц спецтехники. Зам губернатора по ЖКХ заявил, что в прошлом году это число было меньше на 321.

Также 11 единиц в трёх муниципалитетах находятся в ремонте всего — это Белгород, Валуйки, Старый Оскол. Закончить его обещают к 22 ноября, к пятнице текущей недели. Одну машину починят только к 15 декабря, т. к. требуется устранение проблем с двигателем.

Как оказалось, водителей не хватает в Валуйском округе, Старооскольском и Шебекинском. В две смены работу обеспечат в Белгороде, в Борисовском районе и Чернянском, в Новооскольском, Губкинском и Старооскольском округах, а также в Валуйках, Алексеевке, Грайвороне. Для данного режима работы водителей не хватает только в Белгороде и Старом Осколе. Люди выходят во вторую смену при ухудшении погоды за дополнительную оплату труда.

Кроме того, к зиме заготовили 99,5 тыс тонн песко-соляной смеси и 16 тыс тонн технической соли.

Сергей Довгалюк добавил, что с главами администраций провели стартовое совещание, на котором установили указания о переводе муниципальной техники на круглосуточный режим работы, предоставлении оперативной информации не позднее 7 утра каждый день, согласовании с Министерством цифровизации области правильного отображения коммунальной техники в общей системе отслеживания транспорта.

Замгубернатора также отметил, что с главами администраций муниципальных образований области проведено установочное совещание, на котором даны поручения о переходе коммунальной техники в дежурный режим работы, предоставлении оперативной информации не позднее 7 часов утра ежедневно, отработке совместно с министерством цифрового развития Белгородской области корректного отображения коммунальной техники в единой системе мониторинга транспорта.

Главы районов отчитались «водовозками» за технику для уборки снега: их ждёт проверка
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