Зимой на очистку белгородских дорог выйдет 1,5 тыс машин, но не всё так гладко

Как оказалось, водителей не хватает в Валуйском округе, Старооскольском и Шебекинском. В две смены работу обеспечат в Белгороде, в Борисовском районе и Чернянском, в Новооскольском, Губкинском и Старооскольском округах, а также в Валуйках, Алексеевке, Грайвороне. Для данного режима работы водителей не хватает только в Белгороде и Старом Осколе. Люди выходят во вторую смену при ухудшении погоды за дополнительную оплату труда.