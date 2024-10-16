Всё-таки откроют? Что будет с закрытым переездом в опасном белгородском приграничье

Обращались белгородцы к властям с этим запросом не один раз, но слышали отказ. В частности, глава регионального минтранса Сергей Евтушенко ранее ответил, что открывать переезды, согласно действующему приказу Минтранса РФ, запрещено, а «правительство области не имеет полномочий, чтобы распоряжаться железнодорожной инфраструктурой».