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Posted 16 октября, 08:27

Published 16 октября, 08:27

Modified 16 октября, 08:29

Updated 16 октября, 08:29

Один переезд в этом же муниципалитете для жителей открыли

Всё-таки откроют? Что будет с закрытым переездом в опасном белгородском приграничье

16 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Один переезд в этом же муниципалитете для жителей открыли

Гладков прокомментировал ситуацию с ж/д переездом в Белгородском районе

Сюжет
Приграничье
Недавно белгородцы в очередной раз попросили открыть железнодорожный переезд между селом Красный Октябрь и посёлком Октябрьский, но министр транспорта их не обрадовал. Ситуацией заинтересовался губернатор Вячеслав Гладков.

В начале октября белгородцы попросили открыть для автомобилистов железнодорожный переезд между селом Красный Октябрь и посёлком Октябрьский в Белгородском районе. Из-за опасной оперативной обстановки он уже несколько лет остаётся закрытым.

Из-за этого в случае экстренной ситуации местные жители не смогут уехать, а к ним — приехать скорая помощь или другие спасательные службы.

Обращались белгородцы к властям с этим запросом не один раз, но слышали отказ. В частности, глава регионального минтранса Сергей Евтушенко ранее ответил, что открывать переезды, согласно действующему приказу Минтранса РФ, запрещено, а «правительство области не имеет полномочий, чтобы распоряжаться железнодорожной инфраструктурой».

Губернатор Вячеслав Гладков согласился с мнением жителей. Похожее обращение на прошлой неделе поступило касательно переезда Малиновка — Отрадное. Его в итоге открыли.

«Здесь, как я понимаю, там 100 лет назад он был закрыт, но, наверное, с точки зрения оперативной обстановки и возможности быстрого выезда в более безопасные места, наверное, жители правильно поднимают вопрос», — сказал глава региона во время прямого эфира.

Он отдал поручение своему заместителю Владимиру Базарову связаться с руководством РЖД, а далее рассмотреть возможность открытия переезда на заседании оперштаба.

Белгородцы просят открыть ж/д переезд для автомобилей в обстреливаемом приграничье
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