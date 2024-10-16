Всё-таки откроют? Что будет с закрытым переездом в опасном белгородском приграничье

Posted 16 октября, 08:27
Published 16 октября, 08:27
Modified 16 октября, 08:29
Updated 16 октября, 08:29
В начале октября белгородцы попросили открыть для автомобилистов железнодорожный переезд между селом Красный Октябрь и посёлком Октябрьский в Белгородском районе. Из-за опасной оперативной обстановки он уже несколько лет остаётся закрытым.
Из-за этого в случае экстренной ситуации местные жители не смогут уехать, а к ним — приехать скорая помощь или другие спасательные службы.
Обращались белгородцы к властям с этим запросом не один раз, но слышали отказ. В частности, глава регионального минтранса Сергей Евтушенко ранее ответил, что открывать переезды, согласно действующему приказу Минтранса РФ, запрещено, а «правительство области не имеет полномочий, чтобы распоряжаться железнодорожной инфраструктурой».
Губернатор Вячеслав Гладков согласился с мнением жителей. Похожее обращение на прошлой неделе поступило касательно переезда Малиновка — Отрадное. Его в итоге открыли.
«Здесь, как я понимаю, там 100 лет назад он был закрыт, но, наверное, с точки зрения оперативной обстановки и возможности быстрого выезда в более безопасные места, наверное, жители правильно поднимают вопрос», — сказал глава региона во время прямого эфира.
Он отдал поручение своему заместителю Владимиру Базарову связаться с руководством РЖД, а далее рассмотреть возможность открытия переезда на заседании оперштаба.