bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 06:53

Published 1 октября, 06:53

Modified 1 октября, 06:55

Updated 1 октября, 06:55

Белгородцы просят открыть ж/д переезд для автомобилей в приграничье

Белгородцы просят открыть ж/д переезд для автомобилей в обстреливаемом приграничье

1 октября 2024, 06:53
Фото: 1MI
Белгородцы просят открыть ж/д переезд для автомобилей в приграничье

В минтрансе ответили на просьбы белгородцев открыть ж/д переезд

Сюжет
Приграничье
Жители Белгородского района опасаются, что в случае ЧП с автодорожным мостом у них не будет возможности выехать из нескольких населённых пунктов. В региональном минтрансе ответили на просьбы белгородцев.

В Сети появилось обращение от жителей Белгородского района. Они просят открыть для автомобилистов ж/д переезд между Октябрьским и Красным Октябрём. Он уже несколько лет остаётся закрытым.

Белгородцы утверждают, что не первый раз обращаются с этим вопросом. Однако ранее они получили ответ, что открыть переезд нельзя, так как речь идёт о «напряжённом узле пути сообщения с Украиной».

«На сегодняшний день нам, жителям села Красный Октябрь, перекрыли дорогу по трассе Красный Октябрь — Чайки, т. е. с возможностью выезда через Бессоновку или Весёлую Лопань. Если что-то случится с автодорожным мостом, который на данный момент единственная возможность выехать, то мы, жители Красного Октября, Церковного, не сможем уехать. И к нам не смогут попасть специальные службы, такие как пожарные и скорая помощь, — из обращения белгородцев.

Глава регионального минтранса Сергей Евтушенко ответил, что, согласно действующему приказу Минтранса РФ, открытие переездов запрещено. Чиновник ссылается на документ от 26 марта 2009 г. N 46.

Также Евтушенко добавил, что «правительство области не имеет полномочий, чтобы распоряжаться железнодорожной инфраструктурой». Вместе с тем министр попросил направить обращения в адрес минтранса, чтобы на их основании отправить запрос в ОАО «РЖД».

Напомним, что накануне в Белгородском районе при атаке беспилотников пострадали четверо мирных жителей, погиб боец самообороны.

Станции РЭБ начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородское приграничье горит. Дело в обстрелах или засухе?Можно ли детям в Белгороде и приграничье учиться на верхних этажах школ?В приграничье Белгородской области создадут сеть радиосвязи?
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Минтранс#Сергей евтушенко#Белгород#Приграничье#Обстрелы#Ж/д переезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика