Белгородцы просят открыть ж/д переезд для автомобилей в обстреливаемом приграничье

Posted 1 октября, 06:53
Published 1 октября, 06:53
Modified 1 октября, 06:55
Updated 1 октября, 06:55
В Сети появилось обращение от жителей Белгородского района. Они просят открыть для автомобилистов ж/д переезд между Октябрьским и Красным Октябрём. Он уже несколько лет остаётся закрытым.
Белгородцы утверждают, что не первый раз обращаются с этим вопросом. Однако ранее они получили ответ, что открыть переезд нельзя, так как речь идёт о «напряжённом узле пути сообщения с Украиной».
«На сегодняшний день нам, жителям села Красный Октябрь, перекрыли дорогу по трассе Красный Октябрь — Чайки, т. е. с возможностью выезда через Бессоновку или Весёлую Лопань. Если что-то случится с автодорожным мостом, который на данный момент единственная возможность выехать, то мы, жители Красного Октября, Церковного, не сможем уехать. И к нам не смогут попасть специальные службы, такие как пожарные и скорая помощь, — из обращения белгородцев.
Глава регионального минтранса Сергей Евтушенко ответил, что, согласно действующему приказу Минтранса РФ, открытие переездов запрещено. Чиновник ссылается на документ от 26 марта 2009 г. N 46.
Также Евтушенко добавил, что «правительство области не имеет полномочий, чтобы распоряжаться железнодорожной инфраструктурой». Вместе с тем министр попросил направить обращения в адрес минтранса, чтобы на их основании отправить запрос в ОАО «РЖД».
Напомним, что накануне в Белгородском районе при атаке беспилотников пострадали четверо мирных жителей, погиб боец самообороны.
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