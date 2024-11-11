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Posted 11 ноября, 09:05

Published 11 ноября, 09:05

Modified 11 ноября, 09:07

Updated 11 ноября, 09:07

Белгородцам из приграничья раздали более 6000 огнетушителей

На тушение пожаров в белгородском приграничье потратили больше половины огнетушителей

11 ноября 2024, 09:05
Фото: 1MI.

Белгородцам из приграничья раздали более 6000 огнетушителей

Сюжет
Приграничье
Об этом стало известно во время оперсовещания. Часть огнетушителей уже израсходовали на тушение пожаров.

Как рассказал начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв, по муниципалитетам с учётом сложившейся оперативной обстановки и степени пожарной опасности в каждом районе распределили 8900 огнетушителей.

Главы муниципалитетов разделили между жителями сельских поселений приграничья 6111 единиц. В резерве находится 1240 огнетушителей.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Чиновник добавил, что во время тушения пожаров домов, соцобъектов и ландшафтных возгораний уже использовали 3322 огнетушителя, а перезарядили 251.

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков поручил написать обращений в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить ценообразование Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), которое занимается перезарядкой огнетушителей.

Поручение появилось после того, как стало известно, что зарядка огнетушителя в Белгороде гораздо дороже, чем в Москве, Воронежской и Курской областях.

В Белгороде стоимость перезарядки огнетушителей выше, чем в Москве
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Районы#Белгород#Люди#Приграничье#Раздача#Огнетушитель
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