На тушение пожаров в белгородском приграничье потратили больше половины огнетушителей

Posted 11 ноября, 09:05
Published 11 ноября, 09:05
Modified 11 ноября, 09:07
Updated 11 ноября, 09:07
Как рассказал начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв, по муниципалитетам с учётом сложившейся оперативной обстановки и степени пожарной опасности в каждом районе распределили 8900 огнетушителей.
Главы муниципалитетов разделили между жителями сельских поселений приграничья 6111 единиц. В резерве находится 1240 огнетушителей.
Чиновник добавил, что во время тушения пожаров домов, соцобъектов и ландшафтных возгораний уже использовали 3322 огнетушителя, а перезарядили 251.
Напомним, глава региона Вячеслав Гладков поручил написать обращений в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить ценообразование Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), которое занимается перезарядкой огнетушителей.
Поручение появилось после того, как стало известно, что зарядка огнетушителя в Белгороде гораздо дороже, чем в Москве, Воронежской и Курской областях.