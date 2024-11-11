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Posted 11 ноября, 08:45

Published 11 ноября, 08:45

Modified 11 ноября, 08:47

Updated 11 ноября, 08:47

В Белгороде стоимость перезарядки огнетушителей выше, чем в Москве

В Белгороде стоимость перезарядки огнетушителей выше, чем в Москве

11 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Об этом стало известно в ходе оперсовещания правительства региона. Губернатор Вячеслав Гладков поручил написать письма в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить ценообразование коммерческой структуры.

Белгородские власти поставили в приграничные районы 10 200 огнетушителей. Из них 4300 единиц закупили. Шесть районов купили по 500 огнетушителей, а один — 300.

Фото: Из оперсовещания правительства области

После использования огнетушители собирают, отдают на новую заправку и повторно раздают. Как рассказал начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв, по итогам израсходовали при тушении пожаров домов, соцобъектов и ландшафтных возгораний 3322 огнетушителя. Перезарядили 251.

Не все муниципалитеты принимают меры по перезарядке огнетушителей, мотивируя это тем, что это нецелесообразно и дорого. В Белгороде зарядка огнетушителя гораздо дороже, чем в Москве, Воронежской и Курской областях. Также стоимость огнетушителей выше, чем в других регионах. К примеру, в три раза выше, чем в Москве.
Евгений Воробьёв

По итогам переговоров, как сообщил Воробьёв, Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), которое занимается перезарядкой, бесплатно перезарядит 1000 огнетушителей, а в дальнейшем снизит стоимость на 20%.

Андрей Тюпин, заместитель начальника МЧС России по Белгородской области, рассказал, что, к примеру, стоимость огнетушителя от завода «Риф» (Тула) составляет 1140 рублей, от «Ярпожинвест» (Ярославль) — 2261 рубль, а ВДПО продаёт одну единицу за 1200 рублей.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что стоимость услуги по перезарядке огнетушителей в Белгороде не должна быть выше, чем в столице.

Готовим официальное обращение в ФАС и прокуратуру. Проверить ценообразование коммерческой структуры, которая пытается нажиться во время военных действий, увеличивая дополнительные затраты. Буду прилагать максимальные усилия, чтобы довести цену до московской.
Вячеслав Гладков
Для белгородского приграничья закупят дополнительные партии огнетушителей
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