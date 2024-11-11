В Белгороде стоимость перезарядки огнетушителей выше, чем в Москве

Posted 11 ноября, 08:45
Published 11 ноября, 08:45
Modified 11 ноября, 08:47
Updated 11 ноября, 08:47
Белгородские власти поставили в приграничные районы 10 200 огнетушителей. Из них 4300 единиц закупили. Шесть районов купили по 500 огнетушителей, а один — 300.
После использования огнетушители собирают, отдают на новую заправку и повторно раздают. Как рассказал начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв, по итогам израсходовали при тушении пожаров домов, соцобъектов и ландшафтных возгораний 3322 огнетушителя. Перезарядили 251.
Не все муниципалитеты принимают меры по перезарядке огнетушителей, мотивируя это тем, что это нецелесообразно и дорого. В Белгороде зарядка огнетушителя гораздо дороже, чем в Москве, Воронежской и Курской областях. Также стоимость огнетушителей выше, чем в других регионах. К примеру, в три раза выше, чем в Москве.
Евгений Воробьёв
По итогам переговоров, как сообщил Воробьёв, Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), которое занимается перезарядкой, бесплатно перезарядит 1000 огнетушителей, а в дальнейшем снизит стоимость на 20%.
Андрей Тюпин, заместитель начальника МЧС России по Белгородской области, рассказал, что, к примеру, стоимость огнетушителя от завода «Риф» (Тула) составляет 1140 рублей, от «Ярпожинвест» (Ярославль) — 2261 рубль, а ВДПО продаёт одну единицу за 1200 рублей.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что стоимость услуги по перезарядке огнетушителей в Белгороде не должна быть выше, чем в столице.
Готовим официальное обращение в ФАС и прокуратуру. Проверить ценообразование коммерческой структуры, которая пытается нажиться во время военных действий, увеличивая дополнительные затраты. Буду прилагать максимальные усилия, чтобы довести цену до московской.
Вячеслав Гладков