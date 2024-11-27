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Posted 27 ноября, 17:51

Published 27 ноября, 17:51

Modified 27 ноября, 17:52

Updated 27 ноября, 17:52

Момент сбития над Белгородом

После громкого звука в Белгороде жители нашли обломок ракеты: видео

27 ноября 2024, 17:51
Фото: bel.ru. Момент сбития над Белгородом
Сюжет
Беспилотник
Вечер у белгородцев неспокойный. В небе над областным центром системой ПВО был сбит, предположительно, украинский беспилотник, но на Харьковской горе местные нашли обломок ракеты.

В среду около 20:10 часов жители Белгорода услышали громкий звук. Предположительно, в небе над городом сбили беспилотный летательный аппарат. Официально власти и Министерство обороны РФ ещё не комментировали ситуацию, но момент сбития попал на видео.

Видео: bel.ru. Момент сбития над Белгородом

Чуть позже читатели Бел.Ру сообщили, что обнаружили на Харьковской горе обломок ракеты. Разгонный блок лежал у мусорных контейнеров на улице Горького.

Отметим, что на территории региона в этот момент не действовала ни ракетная опасность, ни опасность атаки БПЛА. Последний отбой по второй дали примерно в 17:20.

Разгонный блок ракеты, найденный на ХаргореРазгонный блок ракеты, найденный на Харгоре
Разгонный блок ракеты, найденный на Харгоре. Фото: bel.ru
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