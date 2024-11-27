После громкого звука в Белгороде жители нашли обломок ракеты: видео

Posted 27 ноября, 17:51
Published 27 ноября, 17:51
Modified 27 ноября, 17:52
Updated 27 ноября, 17:52
В среду около 20:10 часов жители Белгорода услышали громкий звук. Предположительно, в небе над городом сбили беспилотный летательный аппарат. Официально власти и Министерство обороны РФ ещё не комментировали ситуацию, но момент сбития попал на видео.
Чуть позже читатели Бел.Ру сообщили, что обнаружили на Харьковской горе обломок ракеты. Разгонный блок лежал у мусорных контейнеров на улице Горького.
Отметим, что на территории региона в этот момент не действовала ни ракетная опасность, ни опасность атаки БПЛА. Последний отбой по второй дали примерно в 17:20.