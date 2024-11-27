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Posted 27 ноября, 15:00

Published 27 ноября, 15:00

Modified 27 ноября, 15:02

Updated 27 ноября, 15:02

Пострадавший дом в Шебекино

Украинский FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

27 ноября 2024, 15:00
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Пострадавший дом в Шебекино

Беспилотники ВСУ ударили по многоэтажке и дороге в Шебекино

Сюжет
ВСУ
Атака БПЛА на Белгородскую область в ночь с вторника, 26 ноября, на среду получила продолжение. Вечером 27 ноября ВСУ второй раз за день атакуют приграничье. Ещё два дрона противник направил в город Шебекино. Все подробности по происшествиям рассказал губернатор.

Первый FPV-дроном атаковал многоэтажный дом. В результате там выбиты окна и повреждены несколько балконов.

Второй беспилотный летательный аппарат взорвался, ударившись о дорожное покрытие. Был пострадал находящийся неподалёку грузовой автомобиль: у него повреждены колёса, кабина, и рама.

По предварительным данным властей, никто во время повторной атаки на город из мирных жителей не был ранен.

Напомним, что после ночной атаки во вторник, 26 ноября, серьёзно досталось приюту для бездомных собак в Строителе. Там погибли и пострадали подопечные. Всё, что известно сейчас об их состоянии, читайте в материале Бел.Ру.

Атака БПЛА на приют для собак в белгородском Строителе: что известно к этому часу
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