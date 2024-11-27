Украинский FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Posted 27 ноября, 15:00
Published 27 ноября, 15:00
Modified 27 ноября, 15:02
Updated 27 ноября, 15:02
Первый FPV-дроном атаковал многоэтажный дом. В результате там выбиты окна и повреждены несколько балконов.
Второй беспилотный летательный аппарат взорвался, ударившись о дорожное покрытие. Был пострадал находящийся неподалёку грузовой автомобиль: у него повреждены колёса, кабина, и рама.
По предварительным данным властей, никто во время повторной атаки на город из мирных жителей не был ранен.
Напомним, что после ночной атаки во вторник, 26 ноября, серьёзно досталось приюту для бездомных собак в Строителе. Там погибли и пострадали подопечные. Всё, что известно сейчас об их состоянии, читайте в материале Бел.Ру.