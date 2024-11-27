Украинский FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Беспилотники ВСУ ударили по многоэтажке и дороге в Шебекино

Сюжет ВСУ

Атака БПЛА на Белгородскую область в ночь с вторника, 26 ноября, на среду получила продолжение. Вечером 27 ноября ВСУ второй раз за день атакуют приграничье. Ещё два дрона противник направил в город Шебекино. Все подробности по происшествиям рассказал губернатор.