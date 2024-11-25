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Posted 25 ноября, 11:18

Published 25 ноября, 11:18

Modified 25 ноября, 11:21

Updated 25 ноября, 11:21

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Мужчина погиб после атаки ВСУ на Белгородскую область, ещё один ранен

25 ноября 2024, 11:18
Фото: 1MI. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Сюжет
Приграничье
Под удар попали Шебекино и Муром. В городе есть погибший и пострадавший, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также сообщается о разрушениях в МКД, соцобъектах, осколками посечён транспорт.

ВСУ 25 ноября атаковали Шебекино. Погиб мирный житель. Мужчина скончался до приезда медиков.

Ещё один мирный житель пострадал. У него осколочное ранение плеча. Пострадавшего везут в больницу.

Разрушения в Шебекино выявили в трёх многоквартирных домах, соцобъекте, гараже. Осколками посекло легковой автомобиль и грузовик.

Под удар, помимо Шебекино, попал Муром. Там в результате атаки БПЛА разрушения выявили в здании социального объекта.

Напомним, что накануне под удар ВСУ попали Белгород и восемь районов. Пострадал боец самообороны. Также разрушения выявили в столице региона.

Что известно о пострадавшем и разрушениях после атак ВСУ на Белгородскую область?
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