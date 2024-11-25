Мужчина погиб после атаки ВСУ на Белгородскую область, ещё один ранен

Posted 25 ноября, 11:18
Published 25 ноября, 11:18
Modified 25 ноября, 11:21
Updated 25 ноября, 11:21
ВСУ 25 ноября атаковали Шебекино. Погиб мирный житель. Мужчина скончался до приезда медиков.
Ещё один мирный житель пострадал. У него осколочное ранение плеча. Пострадавшего везут в больницу.
Разрушения в Шебекино выявили в трёх многоквартирных домах, соцобъекте, гараже. Осколками посекло легковой автомобиль и грузовик.
Под удар, помимо Шебекино, попал Муром. Там в результате атаки БПЛА разрушения выявили в здании социального объекта.
Напомним, что накануне под удар ВСУ попали Белгород и восемь районов. Пострадал боец самообороны. Также разрушения выявили в столице региона.