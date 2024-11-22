bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 16:50

Published 22 ноября, 16:50

Modified 22 ноября, 16:52

Updated 22 ноября, 16:52

Белгородец ранен после атаки беспилотника на автомобиль

Белгородец ранен после атаки беспилотника на автомобиль

22 ноября 2024, 16:50
Сюжет
Приграничье
ВСУ атакуют с применением БПЛА село Ясные Зори в Белгородском районе. О последствиях и пострадавших рассказал Вячеслав Гладков.

Приграничный населённый пункт продолжает быть целью для атак вооружённых сил Украины. Дрон-камикадзе влетел в многоквартирный дом, в одной из квартир повреждены окна. Ещё два беспилотника повредили ГАЗель и легковую машина.

В результате атаки на ещё одну легковушку ранее, водитель машины получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказали помощь в Октябрьской ЦРБ, от госпитализации в горбольницу Белгорода пострадавший отказался.

Напомним, автомобиль белгородца в пятницу сгорел после атаки украинского беспилотника.


В Белгороде вновь было громко. Есть ли последствия?
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка-подросток пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской областиМужчина ранен после взрыва БПЛА во дворе частного дома в Белгородской областиСтало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую область
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика