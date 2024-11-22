Белгородец ранен после атаки беспилотника на автомобиль

Posted 22 ноября, 16:50
Published 22 ноября, 16:50
Modified 22 ноября, 16:52
Updated 22 ноября, 16:52
Приграничный населённый пункт продолжает быть целью для атак вооружённых сил Украины. Дрон-камикадзе влетел в многоквартирный дом, в одной из квартир повреждены окна. Ещё два беспилотника повредили ГАЗель и легковую машина.
В результате атаки на ещё одну легковушку ранее, водитель машины получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказали помощь в Октябрьской ЦРБ, от госпитализации в горбольницу Белгорода пострадавший отказался.
Напомним, автомобиль белгородца в пятницу сгорел после атаки украинского беспилотника.