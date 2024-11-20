Стало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Posted 20 ноября, 08:17
Published 20 ноября, 08:17
Modified 20 ноября, 08:19
Updated 20 ноября, 08:19
Для атак на регион 19 ноября ВСУ применили 49 боеприпасов и 34 беспилотника. В результате ночного обстрела Шебекино пострадал мужчина. У него ранено лицо, вся необходимая помощь уже оказана медиками, дальше он будет лечиться дома.
Также стало известно, что 18 ноября пострадал ещё один местный житель. Он обратился в горбольницу № 2 Белгорода с баротравмой. Его машину на дороге между сёлами Муром и Никольское атаковал дрон. От госпитализации белгородец отказался.
В Шебекинском округе повреждения зафиксировали в трёх частных домах и на линии электропередачи.
Серьёзной атаке подвергся Алексеевский округ. Из-за падения беспилотников последствия зафиксировали на трёх коммерческих предприятиях — одним из них стал завод ООО «Виола». Кроме того, вновь повреждены линия электропередачи и объект инфраструктуры.
По два частных дома повреждены в Белгородском и Борисовском районах. Во втором также пострадали четыре автомобиля, ещё один инфраструктурный объект и линия электропередачи.
Четвёртый обрыв на сетях — в Валуйском округе. Там же повреждён коммерческий объект.
Атаки ВСУ на Волоконовский район и Грайворонский округ обошлись без последствий.