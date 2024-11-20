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Posted 20 ноября, 08:17

Published 20 ноября, 08:17

Modified 20 ноября, 08:19

Updated 20 ноября, 08:19

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области, есть пострадавшие

Стало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую область

20 ноября 2024, 08:17
Фото: 1MI. ВСУ атаковали семь районов Белгородской области, есть пострадавшие

За сутки Белгородскую область атаковали 49 боеприпасов и 34 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Во вторник, 19 ноября, украинская армия вновь атаковала Белгородскую область. Основная часть ударов пришлась по приграничью. Известно об одном пострадавшем. Ещё один мужчина был ранен в понедельник, но обратился за помощью только вчера. О разрушениях подробнее рассказали в оперштабе.

Для атак на регион 19 ноября ВСУ применили 49 боеприпасов и 34 беспилотника. В результате ночного обстрела Шебекино пострадал мужчина. У него ранено лицо, вся необходимая помощь уже оказана медиками, дальше он будет лечиться дома.

Также стало известно, что 18 ноября пострадал ещё один местный житель. Он обратился в горбольницу № 2 Белгорода с баротравмой. Его машину на дороге между сёлами Муром и Никольское атаковал дрон. От госпитализации белгородец отказался.

В Шебекинском округе повреждения зафиксировали в трёх частных домах и на линии электропередачи.

Серьёзной атаке подвергся Алексеевский округ. Из-за падения беспилотников последствия зафиксировали на трёх коммерческих предприятиях — одним из них стал завод ООО «Виола». Кроме того, вновь повреждены линия электропередачи и объект инфраструктуры.

По два частных дома повреждены в Белгородском и Борисовском районах. Во втором также пострадали четыре автомобиля, ещё один инфраструктурный объект и линия электропередачи.

Четвёртый обрыв на сетях — в Валуйском округе. Там же повреждён коммерческий объект.

Атаки ВСУ на Волоконовский район и Грайворонский округ обошлись без последствий.

Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?
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