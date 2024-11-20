Стало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую область

За сутки Белгородскую область атаковали 49 боеприпасов и 34 БПЛА

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Во вторник, 19 ноября, украинская армия вновь атаковала Белгородскую область. Основная часть ударов пришлась по приграничью. Известно об одном пострадавшем. Ещё один мужчина был ранен в понедельник, но обратился за помощью только вчера. О разрушениях подробнее рассказали в оперштабе.