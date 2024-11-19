Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород

В остальных районах есть разрушения и пострадавшие. Двое мирных жителей ранены в Белгородском районе, оба — при налётах БПЛА. В одном случае беспилотник ударил по «Газели», во втором — по пассажирскому автобусу. Один мужчина остаётся в больнице, состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. Второй будет долечиваться дома. Обе единицы транспорта повреждены.