Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород

Posted 19 ноября, 08:06
Published 19 ноября, 08:06
Modified 19 ноября, 08:51
Updated 19 ноября, 08:51
За минувшие сутки под удар ВСУ попали столица региона и семь районов. Так, в Белгороде сбили шесть беспилотников. Обошлось без последствий. Их не выявили также в Волоконовском районе и Грайворонском округе.
В остальных районах есть разрушения и пострадавшие. Двое мирных жителей ранены в Белгородском районе, оба — при налётах БПЛА. В одном случае беспилотник ударил по «Газели», во втором — по пассажирскому автобусу. Один мужчина остаётся в больнице, состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. Второй будет долечиваться дома. Обе единицы транспорта повреждены.
Ещё один мирный житель пострадал в Краснояружском районе: мужчина был за рулём, когда его авто атаковал дрон. Пострадавший от госпитализации отказался. Машина полностью сгорела.
Что касается разрушений, то в Белгородском районе их выявили в двух частных домах, в Краснояружском — в пяти частных домах и коммерческом объекте, также повреждено пять машин. В Борисовском районе от атак БПЛА пострадали частный дом, надворная постройка и два авто.
В Шебекинском округе за сутки от обстрелов и налётов беспилотников повреждены 11 частных домов, соцобъект, три легковушки и грузовик, имущество одного из предприятий, дорога. Кроме того, ночью в Вознесеновке на один из домов сбросили взрывное устройство — здание уничтожено огнём.
Ещё один пожар после взрывов произошёл накануне в Губкинском горокруге. Там после падения осколков загорелся автомобиль. Всего над горокругом сбили пять БПЛА.