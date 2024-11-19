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Posted 19 ноября, 08:06

Published 19 ноября, 08:06

Modified 19 ноября, 08:51

Updated 19 ноября, 08:51

Белгород подвергся атакам беспилотников

Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород

19 ноября 2024, 08:06
Фото: bel.ru. Белгород подвергся атакам беспилотников

ВСУ атаковали Белгород и семь районов

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Новости Белгорода
В результате ударов в двух районах есть раненые мирные жители, сгорели машина и дом. Выявлены различные разрушения, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки под удар ВСУ попали столица региона и семь районов. Так, в Белгороде сбили шесть беспилотников. Обошлось без последствий. Их не выявили также в Волоконовском районе и Грайворонском округе.

В остальных районах есть разрушения и пострадавшие. Двое мирных жителей ранены в Белгородском районе, оба — при налётах БПЛА. В одном случае беспилотник ударил по «Газели», во втором — по пассажирскому автобусу. Один мужчина остаётся в больнице, состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. Второй будет долечиваться дома. Обе единицы транспорта повреждены.

Ещё один мирный житель пострадал в Краснояружском районе: мужчина был за рулём, когда его авто атаковал дрон. Пострадавший от госпитализации отказался. Машина полностью сгорела.

Что касается разрушений, то в Белгородском районе их выявили в двух частных домах, в Краснояружском — в пяти частных домах и коммерческом объекте, также повреждено пять машин. В Борисовском районе от атак БПЛА пострадали частный дом, надворная постройка и два авто.

В Шебекинском округе за сутки от обстрелов и налётов беспилотников повреждены 11 частных домов, соцобъект, три легковушки и грузовик, имущество одного из предприятий, дорога. Кроме того, ночью в Вознесеновке на один из домов сбросили взрывное устройство — здание уничтожено огнём.

Ещё один пожар после взрывов произошёл накануне в Губкинском горокруге. Там после падения осколков загорелся автомобиль. Всего над горокругом сбили пять БПЛА.

Двое мужчин ранены в Белгородской области из-за атак дронов
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