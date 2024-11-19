Над одним из районов Белгородской области сбили БПЛА: повреждено здание предприятия

Posted 19 ноября, 18:59
Published 19 ноября, 18:59
Modified 19 ноября, 19:13
Updated 19 ноября, 19:13
Над Алексеевским районом сбили несколько беспилотников. Пострадало местное предприятие из-за падения обломков БПЛА. По официальным данным, обошлось без пострадавших.
Кроме того, повреждена линия электропередачи. Местные жители Алексеевки на нескольких улицах остаются без электроэнергии. Также пострадал объект инфраструктуры.
Спецслужбы уже на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.