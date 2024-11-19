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Posted 19 ноября, 18:59

Published 19 ноября, 18:59

Modified 19 ноября, 19:13

Updated 19 ноября, 19:13

БПЛА

Над одним из районов Белгородской области сбили БПЛА: повреждено здание предприятия

19 ноября 2024, 18:59
Фото: Изображение Midjourney. БПЛА

В Белгородской области система ПВО сбила дроны ВСУ над Алексеевским районом

Сюжет
Новости Белгорода
Система ПВО сработал над Алексеевским округом, сбив вражеские беспилотники. Падение обломков на производственные здания привело к частичным разрушениям, повреждениям инфраструктуры и линий электропередачи.

Над Алексеевским районом сбили несколько беспилотников. Пострадало местное предприятие из-за падения обломков БПЛА. По официальным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, повреждена линия электропередачи. Местные жители Алексеевки на нескольких улицах остаются без электроэнергии. Также пострадал объект инфраструктуры.

Спецслужбы уже на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.

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