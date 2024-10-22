«Всё сгорело»: последствия падения сбитого дрона на дома белгородцев

Posted 22 октября, 09:53
Published 22 октября, 09:53
Modified 22 октября, 09:55
Updated 22 октября, 09:55
Поздно вечером 21 октября над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал. Но после падения обломков на территории Ериковского сельского поселения загорелись два дачных дома. Возгорание ликвидировали пожарные расчёты.
Читатели Бел.Ру прислали видео с последствиями. Как рассказывают очевидцы на видео, сгорело всё. А через крышу видно небо.
22 октября система ПВО работает над Белгородом. В районе обеда за 15 минут было несколько ракетных опасностей. На момент публикации о последствиях не земле не сообщалось.