ВСУ атаковали Белгородскую область 36 БПЛА за сутки, сбить удалось 11

Posted 17 ноября, 07:18
Published 17 ноября, 07:18
Modified 17 ноября, 07:20
Updated 17 ноября, 07:20
Один беспилотник самолётного типа долетел до Белгорода. Его сбили, обошлось без последствий. Как и в Прохоровском районе, где ПВО отработала по такому же БПЛА.
В Белгородском районе под пять артиллерийских обстрелов и атаки 12 БПЛА попали Майский, Малиновка, Октябрьский, Бессоновка, Вергилёвка, Журавлёвка, Наумовка, Никольское, Петровка, Репное, Щетиновка и хутор Валковский. Повреждены соцобъект, машина и электролиния.
В Борисовском районе на село Грузское прилетело семь беспилотников. Пострадали частный дом, постройки и — значительно — автомобиль.
В Волоконовском районе обстреляли два хутора, повредили линию электроснабжения.
По Шебекино, Мурому, Ржевке, Середе, Марьино и Мухину выпустили 12 боеприпасов и 14 беспилотников. Повреждения получили четырёхквартирный и два частных дома, здания, оборудование и машины на территории двух предприятий.