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Posted 17 ноября, 07:18

Published 17 ноября, 07:18

Modified 17 ноября, 07:20

Updated 17 ноября, 07:20

ВСУ атаковали Белгородскую область 36 БПЛА за сутки, сбить удалось 11

ВСУ атаковали Белгородскую область 36 БПЛА за сутки, сбить удалось 11

17 ноября 2024, 07:18
Фото: bel.ru.
Сюжет
Обстрел
Также по региону выпустили 57 боеприпасов, последствия были в пяти районах, сообщил Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Один беспилотник самолётного типа долетел до Белгорода. Его сбили, обошлось без последствий. Как и в Прохоровском районе, где ПВО отработала по такому же БПЛА.

В Белгородском районе под пять артиллерийских обстрелов и атаки 12 БПЛА попали Майский, Малиновка, Октябрьский, Бессоновка, Вергилёвка, Журавлёвка, Наумовка, Никольское, Петровка, Репное, Щетиновка и хутор Валковский. Повреждены соцобъект, машина и электролиния.

В Борисовском районе на село Грузское прилетело семь беспилотников. Пострадали частный дом, постройки и — значительно — автомобиль.

В Волоконовском районе обстреляли два хутора, повредили линию электроснабжения.

По Шебекино, Мурому, Ржевке, Середе, Марьино и Мухину выпустили 12 боеприпасов и 14 беспилотников. Повреждения получили четырёхквартирный и два частных дома, здания, оборудование и машины на территории двух предприятий.

В оперштабе уточнили последствия обстрела Белгорода 14 ноября
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#Евгений Грицков#Происшествия#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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