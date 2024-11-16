Белгородцы предложили вариант защиты домов от атак дронов. Оценили ли чиновники?

Белгородцы просят защитить фасады домов сетями от беспилотников

Сюжет Приграничье

Жители рассчитывают, что так дрон запутается в сетях и, возможно, не попадёт в квартиру. На просьбу белгородцев уже ответили власти. Однако не все согласны, что такой вариант решения проблемы сработает.