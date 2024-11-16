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Posted 16 ноября, 09:05

Published 16 ноября, 09:05

Modified 16 ноября, 09:05

Updated 16 ноября, 09:05

Последствия атаки БПЛА на белгородское Шебекино

Белгородцы предложили вариант защиты домов от атак дронов. Оценили ли чиновники?

16 ноября 2024, 09:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА на белгородское Шебекино

Белгородцы просят защитить фасады домов сетями от беспилотников

Сюжет
Приграничье
Жители рассчитывают, что так дрон запутается в сетях и, возможно, не попадёт в квартиру. На просьбу белгородцев уже ответили власти. Однако не все согласны, что такой вариант решения проблемы сработает.

Белгородская область уже ежедневно подвергается атакам дронов. Особенно страдает приграничье: за вчерашний день только в Шебекинском горокруге насчитали 18 дронов, выпущенных ВСУ.

Нередко целью атак становятся частные и многоквартирные дома. Так было и вчера, когда дроны дважды атаковали одну и ту же квартиру. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Тем не менее проблема налётов БПЛА остаётся. Жители региона в соцсетях предлагают один из вариантов её решения.

«Может быть, стоит проработать идею защиты МКД от террористических атак дронов? В частности, окон — металлическими решётками. А также облицовка фасадов домов строительными сетями. Данный способ позволяет минимизировать попадание дрона внутрь жилого помещения — соответственно, спасти человеческие жизни», — считает жительница Шебекино.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов на это ответил, что «возможные варианты уже прорабатываются с оперативными структурами».

Впрочем, не все жители региона уверены в эффективности метода. Так, публикуются мнения о том, что сложно будет приобрести столько сетей, чтобы защитить все дома в приграничье.

Аналогичную оценку инициативе даёт и Telegram-канал «ШО Шебекино».

Идея не лишена смысла, в городе уже есть места, где подобное реализовано. Вопрос только в реальной эффективности метода. Да и если МКД в городе ещё как-то реалистично обтянуть подобной сетью, то с ИЖС будут очевидные проблемы из-за их количества.
Telegram-канал «ШО Шебекино»

Некоторые белгородцы, впрочем, уверены, что самый эффективный способ защитить людей от атак дронов — построить новое жильё в безопасных районах и переселить туда жителей.

В Сети появилось видео атаки дронов на многоквартирный дом в Шебекино
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