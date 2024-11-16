bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 07:02

Published 16 ноября, 07:02

Modified 16 ноября, 07:04

Updated 16 ноября, 07:04

Создан Telegram-канал, оповещающий шебекинцев о беспилотниках

Спасти жизни: Гладков попросил подписаться на важный Telegram-канал

16 ноября 2024, 07:02
Фото: 1MI. Создан Telegram-канал, оповещающий шебекинцев о беспилотниках

Белгородцы создали канал с информацией о беспилотниках в Шебекино

Сюжет
Приграничье
В Telegram-канале «Информация по БПЛА Шебекино» публикуются данные о движении беспилотников. Вступить в него можно только по заявке, чтобы избежать наплыва ботов, подчеркнул глава региона.

В Сети появился Telegram-канал «Информация по БПЛА Шебекино». Создали его волонтёры и неравнодушные жители горокруга.

На канале публикуется информация о движении беспилотников. В случае угрозы, таким образом, у подписчиков будет время спрятаться.

Подписаться можно только по предварительной заявке. Это необходимо, чтобы избежать наплыва ботов и исключить провокации от недоброжелателей.

Шебекино часто атакуют беспилотники. Только 15 ноября под удар попали несколько объектов, в том числе два многоквартирных дома. Один дрон залетел в квартиру, пробив окна, а второй БПЛА устроил там же пожар. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

А вот днём ранее, 14 ноября, после детонации дрона в Шебекино был ранен мужчина.

Стали известны подробности атаки дрона на ещё один многоквартирный дом в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон влетел в квартиру белгородца, из-за второго БПЛА там же произошёл пожарВ Сети появилось видео атаки дронов на многоквартирный дом в ШебекиноДва украинских дрона атаковали один и тот же МКД под Белгородом: фото
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Telegram#Подписка#Белгород#Вячеслав Гладков#Канал#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика