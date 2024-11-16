Спасти жизни: Гладков попросил подписаться на важный Telegram-канал

Шебекино часто атакуют беспилотники. Только 15 ноября под удар попали несколько объектов, в том числе два многоквартирных дома. Один дрон залетел в квартиру, пробив окна, а второй БПЛА устроил там же пожар. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.