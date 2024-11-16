Спасти жизни: Гладков попросил подписаться на важный Telegram-канал

Posted 16 ноября, 07:02
Published 16 ноября, 07:02
Modified 16 ноября, 07:04
Updated 16 ноября, 07:04
В Сети появился Telegram-канал «Информация по БПЛА Шебекино». Создали его волонтёры и неравнодушные жители горокруга.
На канале публикуется информация о движении беспилотников. В случае угрозы, таким образом, у подписчиков будет время спрятаться.
Подписаться можно только по предварительной заявке. Это необходимо, чтобы избежать наплыва ботов и исключить провокации от недоброжелателей.
Шебекино часто атакуют беспилотники. Только 15 ноября под удар попали несколько объектов, в том числе два многоквартирных дома. Один дрон залетел в квартиру, пробив окна, а второй БПЛА устроил там же пожар. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.
А вот днём ранее, 14 ноября, после детонации дрона в Шебекино был ранен мужчина.