Два украинских дрона атаковали один и тот же МКД под Белгородом: фото

Posted 15 ноября, 12:43
Published 15 ноября, 12:43
Modified 15 ноября, 12:43
Updated 15 ноября, 12:43
Жители Шебекино сообщают об атаке украинского дрона по многоквартирному дому в одном из микрорайонов. Позже очевидцы прислали фотографии, на которых видно, что от удара серьёзно пострадал оконный проём квартиры.
Спустя время другой дрон снова атаковал тот же самый дом. В здании случилось возгорание в двух местах атаки — в оконном проёме и на балконе.
Есть ли пострадавшие, пока не известно. Власти также ещё никак не комментировали произошедшее.
Напомним, что в селе Грузское Борисовского района погиб мужчина: белгородец гулял с собакой, когда наступил на взрывное устройство.