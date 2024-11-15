Два украинских дрона атаковали один и тот же МКД под Белгородом: фото

Белгородцы сообщают об атаке БПЛА на многоквартирный дом

Сюжет Приграничье

О двух атаках подряд на один и тот же многоквартирный дом в Шебекино сообщают местные жители. Они также прислали в местные Telegram-каналы фотографии с места происшествия.