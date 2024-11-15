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Posted 15 ноября, 12:43

Published 15 ноября, 12:43

Modified 15 ноября, 12:43

Updated 15 ноября, 12:43

Пострадавшая квартира

Два украинских дрона атаковали один и тот же МКД под Белгородом: фото

15 ноября 2024, 12:43
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино». Пострадавшая квартира

Белгородцы сообщают об атаке БПЛА на многоквартирный дом

Сюжет
Приграничье
О двух атаках подряд на один и тот же многоквартирный дом в Шебекино сообщают местные жители. Они также прислали в местные Telegram-каналы фотографии с места происшествия.

Жители Шебекино сообщают об атаке украинского дрона по многоквартирному дому в одном из микрорайонов. Позже очевидцы прислали фотографии, на которых видно, что от удара серьёзно пострадал оконный проём квартиры.

Спустя время другой дрон снова атаковал тот же самый дом. В здании случилось возгорание в двух местах атаки — в оконном проёме и на балконе.

Есть ли пострадавшие, пока не известно. Власти также ещё никак не комментировали произошедшее.

Пострадавшая квартираПострадавшая квартира
Пострадавшая квартираПострадавшая квартира
Пострадавшая квартираПострадавшая квартира
Пострадавшая квартираПострадавшая квартира
Пострадавшая квартира. Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»

Напомним, что в селе Грузское Борисовского района погиб мужчина: белгородец гулял с собакой, когда наступил на взрывное устройство.

Белгородец подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу
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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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