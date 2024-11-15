В Сети появилось видео атаки дронов на многоквартирный дом в Шебекино

Posted 15 ноября, 13:37
Published 15 ноября, 13:37
Modified 15 ноября, 13:37
Updated 15 ноября, 13:37
Первая атака случилась примерно в 15:00 в пятницу, 15 ноября. Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом одного из микрорайонов города. Местные жители стали присылать фотографии последствий. На них видно, что сильно пострадало окно одной из квартир.
Ещё через полчаса другой дрон атаковал тот же самый дом. Известно, что возникло два пожара. Больше информации о происшествии на момент публикации материала не поступало.
Шебекинские Telegram-каналы сообщают, что это не все БПЛА, со стороны границы двигаются ещё.