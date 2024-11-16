Погиб мужчина, дроны атаковали дома и авто: что произошло в Белгородской области?

Шебекинский горокруг в пятницу пережил массированную атаку дронов. Всего насчитали 18 выпущенных БПЛА, три из которых сбили. Разрушения есть в трёх многоквартирных и одном частном доме, на территории двух предприятий. Также повреждены надворная постройка и три машины.