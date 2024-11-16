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Posted 16 ноября, 08:12

Published 16 ноября, 08:12

Modified 16 ноября, 08:14

Updated 16 ноября, 08:14

Последствия атаки БПЛА по белгородскому Шебекино

Погиб мужчина, дроны атаковали дома и авто: что произошло в Белгородской области?

16 ноября 2024, 08:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА по белгородскому Шебекино

По Белгородской области за сутки выпустили 41 снаряд и 33 беспилотника

Сюжет
Обстрел
Под удар накануне попали семь приграничных районов. В одном из них погиб мужчина: он гулял с собакой, когда наткнулся на взрывное устройство. А Шебекино тем временем продолжает подвергаться атакам дронов, сообщили в оперштабе.

15 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 41 снаряд и 33 беспилотника. Под ударом были семь районов.

В Борисовском районе накануне произошла трагедия: мужчина гулял с собакой по лесу и подорвался на взрывном устройстве. Пострадавший погиб на месте.

Шебекинский горокруг в пятницу пережил массированную атаку дронов. Всего насчитали 18 выпущенных БПЛА, три из которых сбили. Разрушения есть в трёх многоквартирных и одном частном доме, на территории двух предприятий. Также повреждены надворная постройка и три машины.

Ранее в Сети опубликовали фото и видео с места одной из атак дронов по Шебекино.

Также под ударом накануне были Белгородский, Волоконовский и Краснояружский районы, Валуйский и Грайворонский округа. Последствий там не обнаружили.

Стали известны подробности атаки дрона на ещё один многоквартирный дом в Шебекино
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