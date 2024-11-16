Погиб мужчина, дроны атаковали дома и авто: что произошло в Белгородской области?

Posted 16 ноября, 08:12
Published 16 ноября, 08:12
Modified 16 ноября, 08:14
Updated 16 ноября, 08:14
15 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 41 снаряд и 33 беспилотника. Под ударом были семь районов.
В Борисовском районе накануне произошла трагедия: мужчина гулял с собакой по лесу и подорвался на взрывном устройстве. Пострадавший погиб на месте.
Шебекинский горокруг в пятницу пережил массированную атаку дронов. Всего насчитали 18 выпущенных БПЛА, три из которых сбили. Разрушения есть в трёх многоквартирных и одном частном доме, на территории двух предприятий. Также повреждены надворная постройка и три машины.
Также под ударом накануне были Белгородский, Волоконовский и Краснояружский районы, Валуйский и Грайворонский округа. Последствий там не обнаружили.