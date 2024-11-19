Белгородцы из приграничья остались без автобуса из-за бесконечных атак ВСУ

Вчера, 18 ноября, за час украинские дроны атаковали один пассажирский автобус и одну «Газель». При первой атаке пострадал водитель автобуса — его пришлось госпитализировать. При этом местная жительница утверждает, что на маршруте был установлен РЭБ.