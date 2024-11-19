Белгородцы из приграничья остались без автобуса из-за бесконечных атак ВСУ

Posted 19 ноября, 12:18
Published 19 ноября, 12:18
Modified 19 ноября, 12:18
Updated 19 ноября, 12:18
Вчера, 18 ноября, за час украинские дроны атаковали один пассажирский автобус и одну «Газель». При первой атаке пострадал водитель автобуса — его пришлось госпитализировать. При этом местная жительница утверждает, что на маршруте был установлен РЭБ.
Теперь у жителей возник вопрос, как им добираться до своих домов, если автобус повреждён при атаке.
«Как людям теперь добираться до Ясных Зорей? Автобус разбит», — обратилась местная жительница.
Ей ответил начальник Организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий. По его словам, до восстановления автобуса обслуживание маршрута невозможно.
«К сожалению, до момента восстановления транспортного средства обслуживание данного маршрута не представляется возможным, так как у перевозчика, обслуживающего маршрут, пострадало уже несколько транспортных средств», — объяснил Боровицкий.