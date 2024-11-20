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Posted 20 ноября, 00:41

Published 20 ноября, 00:41

Modified 20 ноября, 00:45

Updated 20 ноября, 00:45

В Шебекино во время обстрела ранен мужчина

В Шебекино во время обстрела ранен мужчина

20 ноября 2024, 00:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
В ночь на 20 ноября ВСУ вновь обстреляли город в белгородском приграничье. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Мужчина получил рану лица. Медики оказали помощь и назначили лечение, ложиться в больницу раненый отказался.

Повреждения есть в двух частных домах, где выбиты стёкла. Пострадала линия электроснабжения — без света временно остались три улицы.

Последствия будут уточняться, службы приступят к восстановлению утром.

Напомним, вечером беспилотник ВСУ влетел в здание промышленного предприятия в Алексеевском округе.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Обстрел#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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