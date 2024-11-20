В Шебекино во время обстрела ранен мужчина

Posted 20 ноября, 00:41
Published 20 ноября, 00:41
Modified 20 ноября, 00:45
Updated 20 ноября, 00:45
Мужчина получил рану лица. Медики оказали помощь и назначили лечение, ложиться в больницу раненый отказался.
Повреждения есть в двух частных домах, где выбиты стёкла. Пострадала линия электроснабжения — без света временно остались три улицы.
Последствия будут уточняться, службы приступят к восстановлению утром.
Напомним, вечером беспилотник ВСУ влетел в здание промышленного предприятия в Алексеевском округе.