Двое мужчин ранены в Белгородской области из-за атак дронов

Два мирных жителя пострадали после атак дронов ВСУ на регион. Один из них ранен в Никольском в Белгородском районе. Мужчина пострадал из-за удара БПЛА по «Газели». У мирного жителя — слепые осколочные ранения голени и стопы, его планируют отправить в больницу.