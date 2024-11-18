Двое мужчин ранены в Белгородской области из-за атак дронов

Posted 18 ноября, 14:26
Published 18 ноября, 14:26
Modified 18 ноября, 14:29
Updated 18 ноября, 14:29
Два мирных жителя пострадали после атак дронов ВСУ на регион. Один из них ранен в Никольском в Белгородском районе. Мужчина пострадал из-за удара БПЛА по «Газели». У мирного жителя — слепые осколочные ранения голени и стопы, его планируют отправить в больницу.
Второй мужчина пострадал в Красной Яруге. Он был за рулём автомобиля, когда его атаковал в пути FPV-дрон. Водителю оказали медпомощь на месте, ехать в больницу он отказался. Легковушка полностью сгорела.
Ещё один беспилотник в Краснояружском районе ударил по коммерческому объекту в Вязовом. В здании выбиты окна, посечена кровля.
Также атакам БПЛА подвергся Шебекинский округ. В Вознесеновке дрон взорвался на парковке одного из предприятий — пострадал грузовик. В Нежеголи после атаки БПЛА выбило окна в частном доме.
С утра, напомним, под удар ВСУ также попали Шебекино и Губкинский горокруг. В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.