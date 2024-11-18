Белгородца госпитализировали после атаки ВСУ на пассажирский автобус

Posted 18 ноября, 15:26
Published 18 ноября, 15:26
Modified 18 ноября, 15:28
Updated 18 ноября, 15:28
Первый дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, который двигался по автодороге Никольское — Ясные Зори. Ранения получил водитель общественного транспорта. Его со слепым осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Также под удар ВСУ попали ещё три населённых пункта региона. Так, в посёлке Малиновка Белгородского района оказалась пробита крыша жилого дома, в селе Грузское Борисовского района с частном доме выбило окна, посекло кровлю и забор, а в селе Байцуры БПЛА ударил по движущемуся автомобилю, из-за чего тот получил ряд повреждений.
На всех местах работают оперативные службы.