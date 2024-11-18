bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 15:26

Published 18 ноября, 15:26

Modified 18 ноября, 15:28

Updated 18 ноября, 15:28

Белгородца госпитализировали после атаки ВСУ на пассажирский автобус

Белгородца госпитализировали после атаки ВСУ на пассажирский автобус

18 ноября 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Пять украинских беспилотников ударили по населённым пунктам Белгородской области. Ранения получил один человек. Есть ряд повреждений. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Первый дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, который двигался по автодороге Никольское — Ясные Зори. Ранения получил водитель общественного транспорта. Его со слепым осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Также под удар ВСУ попали ещё три населённых пункта региона. Так, в посёлке Малиновка Белгородского района оказалась пробита крыша жилого дома, в селе Грузское Борисовского района с частном доме выбило окна, посекло кровлю и забор, а в селе Байцуры БПЛА ударил по движущемуся автомобилю, из-за чего тот получил ряд повреждений.

На всех местах работают оперативные службы.

Белгородец, чей район регулярно атаковали, пытался помочь ВСУ совершить теракт
Узнать подробнее
Читайте также:
Погиб мужчина, есть разрушения: что известно об атаках на Белгородскую область?ВСУ снова атаковали белгородское село, где за час до этого погиб мужчинаВСУ атаковали Белгородскую область 36 БПЛА за сутки, сбить удалось 11
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика