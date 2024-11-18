Белгородец, чей район регулярно атаковали, пытался помочь ВСУ совершить теракт

Posted 18 ноября, 11:28
Published 18 ноября, 11:28
Modified 18 ноября, 11:30
Updated 18 ноября, 11:30
Житель села Головчино Грайворонского округа установил связь с представителем украинского военизированного подразделения, которое признано террористическим на территории России, и исполнял полученные от него указания. Мужине поручили продать взрывчатые вещества и взрывное устройство для осуществления теракта.
Сотрудники регионального УФСБ успели помешать белгородцу осуществить сделку. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), статье 275 («Государственная измена»), части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор уже вступил в законную силу.