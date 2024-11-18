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Posted 18 ноября, 11:28

Published 18 ноября, 11:28

Modified 18 ноября, 11:30

Updated 18 ноября, 11:30

Житель белгородского приграничья связался с представителем украинского подразделения

Белгородец, чей район регулярно атаковали, пытался помочь ВСУ совершить теракт

18 ноября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney. Житель белгородского приграничья связался с представителем украинского подразделения

Белгородцу вынесли приговор за госизмену и попытку сбыть взрывчатые вещества

Сюжет
ФСБ
Житель приграничного района, попадающего под атаки ВСУ, собирался помочь украинским военным устроить теракт. Для этого он пытался продать взрывчатые вещества, однако его действиям помешали сотрудники ФСБ. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель села Головчино Грайворонского округа установил связь с представителем украинского военизированного подразделения, которое признано террористическим на территории России, и исполнял полученные от него указания. Мужине поручили продать взрывчатые вещества и взрывное устройство для осуществления теракта.

Сотрудники регионального УФСБ успели помешать белгородцу осуществить сделку. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), статье 275 («Государственная измена»), части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Приговор#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Терроризм#Белгород#Грайворонский горокруг#Взрывчатые вещества#Госизмена
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