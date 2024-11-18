Белгородец, чей район регулярно атаковали, пытался помочь ВСУ совершить теракт

Белгородцу вынесли приговор за госизмену и попытку сбыть взрывчатые вещества

Сюжет ФСБ

Житель приграничного района, попадающего под атаки ВСУ, собирался помочь украинским военным устроить теракт. Для этого он пытался продать взрывчатые вещества, однако его действиям помешали сотрудники ФСБ. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.