Погиб мужчина, есть разрушения: что известно об атаках на Белгородскую область?

ВСУ выпустили за день по Белгородской области 74 снаряда и 23 БПЛА

Сюжет Обстрел

Под удар попали семь приграничных районов. В результате одной из атак погиб мужчина: трагедия произошла в закрытом селе. Кроме того, из-за обстрелов и ударов БПЛА повреждены дома, автомобили, соцобъект, сообщили в оперштабе.