Погиб мужчина, есть разрушения: что известно об атаках на Белгородскую область?

Posted 18 ноября, 06:44
Published 18 ноября, 06:44
Modified 18 ноября, 06:46
Updated 18 ноября, 06:46
ВСУ 17 ноября выпустили по Белгородской области 74 снаряда и 23 беспилотника. Под удар попали семь приграничных районов. Последствия есть в трёх из них.
В Валуйском округе после атаки дрона-камикадзе погиб мужчина. Трагедия произошла в закрытом селе Бирюч. Кроме того, в результате атаки повреждено два авто.
В Белгородском районе под удар попали частный дом, соцобъект и машина. Ещё один частный дом, автомобиль, а также надворная постройка и ЛЭП повреждены в Борисовском районе.
Атакам накануне подверглись Волоконовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский округа, однако в этом случае обошлось без последствий.