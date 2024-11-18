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Posted 18 ноября, 06:44

Published 18 ноября, 06:44

Modified 18 ноября, 06:46

Updated 18 ноября, 06:46

Под удар попали семь районов Белгородской области

Погиб мужчина, есть разрушения: что известно об атаках на Белгородскую область?

18 ноября 2024, 06:44
Фото: bel.ru. Под удар попали семь районов Белгородской области

ВСУ выпустили за день по Белгородской области 74 снаряда и 23 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под удар попали семь приграничных районов. В результате одной из атак погиб мужчина: трагедия произошла в закрытом селе. Кроме того, из-за обстрелов и ударов БПЛА повреждены дома, автомобили, соцобъект, сообщили в оперштабе.

ВСУ 17 ноября выпустили по Белгородской области 74 снаряда и 23 беспилотника. Под удар попали семь приграничных районов. Последствия есть в трёх из них.

В Валуйском округе после атаки дрона-камикадзе погиб мужчина. Трагедия произошла в закрытом селе Бирюч. Кроме того, в результате атаки повреждено два авто.

В Белгородском районе под удар попали частный дом, соцобъект и машина. Ещё один частный дом, автомобиль, а также надворная постройка и ЛЭП повреждены в Борисовском районе.

Атакам накануне подверглись Волоконовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский округа, однако в этом случае обошлось без последствий.

В закрытом белгородском селе после атаки дрона погиб мужчина
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