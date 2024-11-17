В закрытом белгородском селе после атаки дрона погиб мужчина

Posted 17 ноября, 10:58
Published 17 ноября, 10:58
Modified 17 ноября, 11:02
Updated 17 ноября, 11:02
Дрон-камикадзе влетел в ехавший легковой автомобиль в селе Бирюч Валуйского округа. От полученных после взрыва ранений на месте скончался мужчина. Его жена тоже была в машине, осталась жива, от помощи медиков отказалась.
Режим чрезвычайной ситуации в Бирюче ввели ещё 27 октября 2022 года. Но часть жителей уезжать из села отказалась и даже написала отказ от переселения.
Вячеслав Гладков в очередной раз объяснил, что решения о закрытии населённых пунктов принимаются потому, что в них находиться опасно, и призвал не нарушать запрет на посещение, а остающихся там жителей выехать.
«Мы готовы разместить каждую семью в пункте временного размещения и начать решать вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного», — отметил губернатор.