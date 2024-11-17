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Posted 17 ноября, 10:58

Published 17 ноября, 10:58

Modified 17 ноября, 11:02

Updated 17 ноября, 11:02

В закрытом белгородском селе после атаки дрона погиб мужчина

В закрытом белгородском селе после атаки дрона погиб мужчина

17 ноября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Трагедия произошла в селе Бирюч Валуйского округа. Беспилотник атаковал машину с двумя пассажирами, сообщил Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе влетел в ехавший легковой автомобиль в селе Бирюч Валуйского округа. От полученных после взрыва ранений на месте скончался мужчина. Его жена тоже была в машине, осталась жива, от помощи медиков отказалась.

Режим чрезвычайной ситуации в Бирюче ввели ещё 27 октября 2022 года. Но часть жителей уезжать из села отказалась и даже написала отказ от переселения.

Вячеслав Гладков в очередной раз объяснил, что решения о закрытии населённых пунктов принимаются потому, что в них находиться опасно, и призвал не нарушать запрет на посещение, а остающихся там жителей выехать.

«Мы готовы разместить каждую семью в пункте временного размещения и начать решать вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного», — отметил губернатор.
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Село Бирюч
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