ВСУ снова атаковали белгородское село, где за час до этого погиб мужчина

Posted 17 ноября, 12:11
Published 17 ноября, 12:11
Modified 17 ноября, 12:13
Updated 17 ноября, 12:13
Украинские формирования продолжают атаковать белгородское приграничье с применением БПЛА.
В посёлке Майский под Белгородом дрон влетел в соцобъект — разбиты стёкла.
В селе Грузское в Борисовском районе, которое было целью и накануне, два дрона-камикадзе атаковали частный дом и легковую машину, также повреждения получила линия электропередачи.
В Бирюче под Валуйками спустя недолгое время после убийства мужчины целью снова стала легковушка. Автомобиль получил повреждения, но пострадавших в этот раз не было, как и в других районах.