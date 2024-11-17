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Posted 17 ноября, 12:11

Published 17 ноября, 12:11

Modified 17 ноября, 12:13

Updated 17 ноября, 12:13

ВСУ снова атаковали белгородское село, где за час до этого погиб мужчина

ВСУ снова атаковали белгородское село, где за час до этого погиб мужчина

17 ноября 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
Беспилотник снова влетел в легковую машину в селе Бирюч Валуйского округа, сообщил Вячеслав Гладков. БПЛА атаковали ещё два населённых пункта.

Украинские формирования продолжают атаковать белгородское приграничье с применением БПЛА.

В посёлке Майский под Белгородом дрон влетел в соцобъект — разбиты стёкла.

В селе Грузское в Борисовском районе, которое было целью и накануне, два дрона-камикадзе атаковали частный дом и легковую машину, также повреждения получила линия электропередачи.

В Бирюче под Валуйками спустя недолгое время после убийства мужчины целью снова стала легковушка. Автомобиль получил повреждения, но пострадавших в этот раз не было, как и в других районах.

Беспилотник взорвался рядом с четырёхквартирным домом в Белгородской области
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#Евгений Грицков#Происшествия#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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