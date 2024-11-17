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Posted 17 ноября, 09:15

Published 17 ноября, 09:15

Modified 17 ноября, 14:23

Updated 17 ноября, 14:23

Командир взвода рассказал о работе самообороны в Белгородском районе

Двое погибли, сбили 57 БПЛА, поймали перебежчиков: работа самообороны под Белгородом

17 ноября 2024, 09:15
Фото: предоставил Александр Курчевский.

Командир взвода рассказал о работе самообороны в Белгородском районе

Сюжет
СВО
О людях, которые спасают жизни, помогают населению, сбивают беспилотники и делают ещё немало опасной работы в Белгородском районе, рассказал командир 3-го взвода самообороны Александр Курчевский.

Территориальную самооборону в Белгородской области создали в ноябре 2022 года, позже её переименовали в БРОО «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».

Третий взвод отряда выполняет задачи в Малиновском, Октябрьском и Краснооктябрьском поселениях Белгородского района. Таких задач ежедневно бывает до десяти.

Это обеспечение антидронового прикрытия при работе сапёров, электриков и сотрудников других структур. Оцепление опасных участков после обстрелов. Прочёсывание местности для поиска взрывоопасных предметов. Первая помощь и, при необходимости, эвакуация мирного населения.

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За время работы взвода два его сотрудника погибли. Ещё двое были ранены при эвакуации людей и имущества из села Петровка. В результате атак БПЛА повреждались и полностью уничтожались машины бойцов самообороны.

В то же время на их счету 57 сбитых украинских беспилотников. Также они предотвратили попытки четырёх россиян сбежать в обход блокпостов на территорию Украины.

Командир взвода Александр Курчевский рассказал, что вопросы по приобретению детекторов дронов, патронов к оружию, топлива, по содержанию машин приходится решать за свой счёт. Формой и СИЗ обеспечивает администрация района.

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«Формально мы сейчас не на ленточке, но под обстрелами. У нас нет контракта с МО, чтобы претендовать на выплаты в случае ранения или гибели, либо на статус Ветерана СВО. Прекрасно это понимая, мы каждый день выходим на дежурство для обеспечения безопасности гражданского населения Белгородского района», — отметил Курчевский.

В ряды самообороны вступают новые люди, в том числе имеющие разрешения на охотничье оружие и готовые сражаться с БПЛА. На занятия по тактической медицине и боевой подготовке приходят молодые ребята.

В третьем взводе состоят белгородцы самых разных возрастов — от 17 до 65 лет.

Фото: Предоставил Александр Курчевский
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#Евгений Грицков#Самооборона#СВО#Территориальная оборона#Беспилотники#Перебежчики#Третий взвод теробороны
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