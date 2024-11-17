Двое погибли, сбили 57 БПЛА, поймали перебежчиков: работа самообороны под Белгородом

Posted 17 ноября, 09:15
Published 17 ноября, 09:15
Modified 17 ноября, 14:23
Updated 17 ноября, 14:23
Территориальную самооборону в Белгородской области создали в ноябре 2022 года, позже её переименовали в БРОО «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».
Третий взвод отряда выполняет задачи в Малиновском, Октябрьском и Краснооктябрьском поселениях Белгородского района. Таких задач ежедневно бывает до десяти.
Это обеспечение антидронового прикрытия при работе сапёров, электриков и сотрудников других структур. Оцепление опасных участков после обстрелов. Прочёсывание местности для поиска взрывоопасных предметов. Первая помощь и, при необходимости, эвакуация мирного населения.
За время работы взвода два его сотрудника погибли. Ещё двое были ранены при эвакуации людей и имущества из села Петровка. В результате атак БПЛА повреждались и полностью уничтожались машины бойцов самообороны.
В то же время на их счету 57 сбитых украинских беспилотников. Также они предотвратили попытки четырёх россиян сбежать в обход блокпостов на территорию Украины.
Командир взвода Александр Курчевский рассказал, что вопросы по приобретению детекторов дронов, патронов к оружию, топлива, по содержанию машин приходится решать за свой счёт. Формой и СИЗ обеспечивает администрация района.
«Формально мы сейчас не на ленточке, но под обстрелами. У нас нет контракта с МО, чтобы претендовать на выплаты в случае ранения или гибели, либо на статус Ветерана СВО. Прекрасно это понимая, мы каждый день выходим на дежурство для обеспечения безопасности гражданского населения Белгородского района», — отметил Курчевский.
В ряды самообороны вступают новые люди, в том числе имеющие разрешения на охотничье оружие и готовые сражаться с БПЛА. На занятия по тактической медицине и боевой подготовке приходят молодые ребята.
В третьем взводе состоят белгородцы самых разных возрастов — от 17 до 65 лет.