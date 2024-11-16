Беспилотник взорвался рядом с четырёхквартирным домом в Белгородской области

Posted 16 ноября, 09:40
Published 16 ноября, 09:40
Modified 16 ноября, 09:42
Updated 16 ноября, 09:42
Город Шебекино вновь подвергся атаке беспилотников. Один из них взорвался недалеко от дома на четыре квартиры. В результате выбиты окна в одной из них.
Отметим, что ранее белгородцы предложили вариант защиты домов в Шебекино от беспилотников. Глава горокруга ответил, что инициативы изучают.
Под удар попало и одно из предприятий в городе. Там повреждены три производственных здания, склад, оборудование, грузовик. Известно, что по территории ударили четырьмя FPV-дронами.
БПЛА атаковали, помимо Шебекино, Грузское в Борисовском районе. В результате налёта двух дронов-камикадзе повреждены автомобиль и гараж.
Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Белгородской области 33 беспилотника.