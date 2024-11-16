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Posted 16 ноября, 09:40

Published 16 ноября, 09:40

Modified 16 ноября, 09:42

Updated 16 ноября, 09:42

Последствия атаки ВСУ, архивное фото

Беспилотник взорвался рядом с четырёхквартирным домом в Белгородской области

16 ноября 2024, 09:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ, архивное фото

ВСУ атаковали дронами Шебекино и Грузское в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Помимо дома, разрушения выявили на территории одного из предприятий. Также повреждены гараж и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Город Шебекино вновь подвергся атаке беспилотников. Один из них взорвался недалеко от дома на четыре квартиры. В результате выбиты окна в одной из них.

Отметим, что ранее белгородцы предложили вариант защиты домов в Шебекино от беспилотников. Глава горокруга ответил, что инициативы изучают.

Под удар попало и одно из предприятий в городе. Там повреждены три производственных здания, склад, оборудование, грузовик. Известно, что по территории ударили четырьмя FPV-дронами.

БПЛА атаковали, помимо Шебекино, Грузское в Борисовском районе. В результате налёта двух дронов-камикадзе повреждены автомобиль и гараж.

Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Белгородской области 33 беспилотника.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Грузское#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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