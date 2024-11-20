Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?

В пресс-службе ГК «Эфко» изданию «Коммерсант» уточнили, что ударам подверглись две промышленные площадки. Одна находится в Каменском районе Воронежской области, а другая — в Алексеевском округе Белгородской области. Во втором находятся штаб-квартира совета директоров группы компаний и пять предприятий «Эфко». Сообщалось, что характер разрушений уточняется, но жертв нет.