Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?

Posted 20 ноября, 06:37
Published 20 ноября, 06:37
Modified 20 ноября, 06:42
Updated 20 ноября, 06:42
ВСУ вечером 19 ноября атаковали Белгородскую и Воронежскую область беспилотниками. Под удар попали производственные площадки.
В пресс-службе ГК «Эфко» изданию «Коммерсант» уточнили, что ударам подверглись две промышленные площадки. Одна находится в Каменском районе Воронежской области, а другая — в Алексеевском округе Белгородской области. Во втором находятся штаб-квартира совета директоров группы компаний и пять предприятий «Эфко». Сообщалось, что характер разрушений уточняется, но жертв нет.
Незначительные повреждения получил и завод компании «Виола» в Алексеевском округе. Сотрудники не пострадали. В среду, 20 ноября, уже для ТАСС в пресс-службе компании прокомментировали — в штатный режим предприятие должно вернуться уже сегодня.
Напомним, что ГК «Эфко» в феврале 2024 года продала завод по производству молочной продукции в Алексеевке ООО «Виола».