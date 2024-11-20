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Posted 20 ноября, 06:37

Published 20 ноября, 06:37

Modified 20 ноября, 06:42

Updated 20 ноября, 06:42

Под ударом оказались предприятия в Белгородской и Воронежской областях

Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?

20 ноября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney. Под ударом оказались предприятия в Белгородской и Воронежской областях

Завод «Виола» в Белгородской области снова запустит производство после атаки ВСУ

Вечером вторника, 19 ноября, украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Воронежскую области. Сообщалось, что под ударом оказались предприятия.

ВСУ вечером 19 ноября атаковали Белгородскую и Воронежскую область беспилотниками. Под удар попали производственные площадки.

В пресс-службе ГК «Эфко» изданию «Коммерсант» уточнили, что ударам подверглись две промышленные площадки. Одна находится в Каменском районе Воронежской области, а другая — в Алексеевском округе Белгородской области. Во втором находятся штаб-квартира совета директоров группы компаний и пять предприятий «Эфко». Сообщалось, что характер разрушений уточняется, но жертв нет.

Незначительные повреждения получил и завод компании «Виола» в Алексеевском округе. Сотрудники не пострадали. В среду, 20 ноября, уже для ТАСС в пресс-службе компании прокомментировали — в штатный режим предприятие должно вернуться уже сегодня.

Напомним, что ГК «Эфко» в феврале 2024 года продала завод по производству молочной продукции в Алексеевке ООО «Виола».

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Завод#Эфко#Белгород#Воронежская область#Беспилотники#ООО Виола
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