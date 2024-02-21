«Эфко» продало свой белгородский завод по производству молочной продукции

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
ГК «Эфко» продала завод по производству молочной продукции. Находится он в Алексеевке Белгородской области. Завод основали в 2015 году. Мощность производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки.
Известно, что завод у «Эфко» выкупило ООО «Виола». Сумма сделки не называется: стороны договорились о неразглашении стоимости и условий.
В «Эфко» же отметили, что теперь сосредоточатся на других направлениях, в том числе на производстве растительного мяса и молока.
О закрытии производства молочных йогуртов «Эфко» стало известно в ноябре 2023 года. Это решение в компании назвали «болезненным».