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Published Сегодня, 08:43

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«Эфко» продало свой белгородский завод по производству молочной продукции

«Эфко» продало свой белгородский завод по производству молочной продукции

21 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Завод находится в Алексеевке Белгородской области. Сумма сделки не называется. Ранее «Эфко» заявило, что откажется от производства некоторых молочных продуктов.

ГК «Эфко» продала завод по производству молочной продукции. Находится он в Алексеевке Белгородской области. Завод основали в 2015 году. Мощность производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки.

Известно, что завод у «Эфко» выкупило ООО «Виола». Сумма сделки не называется: стороны договорились о неразглашении стоимости и условий.

В «Эфко» же отметили, что теперь сосредоточатся на других направлениях, в том числе на производстве растительного мяса и молока.

О закрытии производства молочных йогуртов «Эфко» стало известно в ноябре 2023 года. Это решение в компании назвали «болезненным».

«Эфко» приняло «болезненное» решение по производству йогуртов
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#Белгородская область#Экономика#Завод#Эфко#Покупка#Молочная продукция#Белгород#Александра Склярова#Виола
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