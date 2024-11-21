В Белгороде вновь было громко. Есть ли последствия?

Posted 21 ноября, 07:34
Published 21 ноября, 07:34
Modified 21 ноября, 08:34
Updated 21 ноября, 08:34
ВСУ атаковали 20 ноября Белгород и восемь районов. Всего по региону выпущено 24 боеприпаса и 35 беспилотников.
В Белгороде накануне местные жители слышали взрывы. Как оказалось, ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий.
БПЛА самолётного типа также сбили в неприграничном Прохоровском районе. Разрушений нет. Последствий атак также не выявили в Валуйском округе и Краснояружском районе.
За прошедший день пострадали четверо мирных жителей. Двое из них ранены в Белгородском районе: мужчина — при обстреле Отрадного, женщина — из-за взорвавшегося дрона в Красной Ниве. Лечение они продолжат амбулаторно.
В Борисовском районе при атаке БПЛА пострадала 15-летняя девочка-подросток. Она остаётся в больнице.
В Грайворонском округе из-за взрыва БПЛА во дворе частного дома пострадал мужчина. От госпитализации он отказался.
Кроме того, накануне за помощью медиков обратился мужчина, пострадавший ночью 19 ноября в Шебекинском округе. Он получил баротравму после того, как на дом в Вознесеновке сбросили взрывное устройство.
Всего за сутки в Белгородском, Борисовском, Волоконовском районах, а также Грайворонском округе повреждены восемь частных домов, шесть единиц транспорта, коммерческий объект, надворная постройка и ЛЭП.