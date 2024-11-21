В Белгороде вновь было громко. Есть ли последствия?

По Белгородской области за день выпустили 24 боеприпаса и 35 беспилотников

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Помимо столицы региона, атаке подвергся неприграничный Прохоровский район. Кроме того, в сводке оперштаба сообщается о четверых пострадавших мирных жителях, среди которых есть девочка-подросток. Ещё один мужчина получил баротравму несколько дней назад.