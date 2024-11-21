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Posted 21 ноября, 07:34

Published 21 ноября, 07:34

Modified 21 ноября, 08:34

Updated 21 ноября, 08:34

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области 20 ноября

В Белгороде вновь было громко. Есть ли последствия?

21 ноября 2024, 07:34
Фото: 1MI. Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области 20 ноября

По Белгородской области за день выпустили 24 боеприпаса и 35 беспилотников

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Новости Белгорода
Помимо столицы региона, атаке подвергся неприграничный Прохоровский район. Кроме того, в сводке оперштаба сообщается о четверых пострадавших мирных жителях, среди которых есть девочка-подросток. Ещё один мужчина получил баротравму несколько дней назад.

ВСУ атаковали 20 ноября Белгород и восемь районов. Всего по региону выпущено 24 боеприпаса и 35 беспилотников.

В Белгороде накануне местные жители слышали взрывы. Как оказалось, ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий.

БПЛА самолётного типа также сбили в неприграничном Прохоровском районе. Разрушений нет. Последствий атак также не выявили в Валуйском округе и Краснояружском районе.

За прошедший день пострадали четверо мирных жителей. Двое из них ранены в Белгородском районе: мужчина — при обстреле Отрадного, женщина — из-за взорвавшегося дрона в Красной Ниве. Лечение они продолжат амбулаторно.

В Борисовском районе при атаке БПЛА пострадала 15-летняя девочка-подросток. Она остаётся в больнице.

В Грайворонском округе из-за взрыва БПЛА во дворе частного дома пострадал мужчина. От госпитализации он отказался.

Кроме того, накануне за помощью медиков обратился мужчина, пострадавший ночью 19 ноября в Шебекинском округе. Он получил баротравму после того, как на дом в Вознесеновке сбросили взрывное устройство.

Всего за сутки в Белгородском, Борисовском, Волоконовском районах, а также Грайворонском округе повреждены восемь частных домов, шесть единиц транспорта, коммерческий объект, надворная постройка и ЛЭП.

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