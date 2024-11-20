Девочка-подросток пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Posted 20 ноября, 17:39
Published 20 ноября, 17:39
Modified 20 ноября, 17:41
Updated 20 ноября, 17:41
При атаке беспилотников на борисовское село Стригуны пострадала девочка-подросток. В больницу 15-летнюю пациентку привезли её родители.
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб ноги. Девочка останется под наблюдением врачей.
ВСУ 20 ноября атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов в Белгородской области. При обстреле Отрадного в Белгородском районе пострадал мужчина.
В грайворонском Безымено после взрыва БПЛА во дворе частного дома был ранен ещё один мирный житель. А минувшей ночью сообщалось о пострадавшем от обстрела мужчине в Шебекино.