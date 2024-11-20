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Posted 20 ноября, 17:39

Published 20 ноября, 17:39

Modified 20 ноября, 17:41

Updated 20 ноября, 17:41

Девочка подросток пострадала от атаки БПЛА в Белгородской области

Девочка-подросток пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской области

20 ноября 2024, 17:39
Фото: 1MI. Девочка подросток пострадала от атаки БПЛА в Белгородской области
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Борисовском районе. Пострадавшую госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При атаке беспилотников на борисовское село Стригуны пострадала девочка-подросток. В больницу 15-летнюю пациентку привезли её родители.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб ноги. Девочка останется под наблюдением врачей.

ВСУ 20 ноября атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов в Белгородской области. При обстреле Отрадного в Белгородском районе пострадал мужчина.

В грайворонском Безымено после взрыва БПЛА во дворе частного дома был ранен ещё один мирный житель. А минувшей ночью сообщалось о пострадавшем от обстрела мужчине в Шебекино.

Стало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую область
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Подросток#Стригуны#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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