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Posted 20 ноября, 14:05

Published 20 ноября, 14:05

Modified 20 ноября, 14:07

Updated 20 ноября, 14:07

Белгородец пострадал после обстрела

Мужчина ранен после прилёта снаряда под Белгородом

20 ноября 2024, 14:05
Фото: 1MI. Белгородец пострадал после обстрела
Сюжет
Обстрел
Под обстрел попало Отрадное, атакам беспилотников подверглись Весёлая Лопань, Октябрьский, Безымено и Стригуны. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области. Есть раненый и разрушения.

В Отрадном в Белгородском районе после прилёта снаряда пострадал мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Также в селе есть разрушения в трёх частных домах.

Ещё два села в Белгородском районе подверглись атакам БПЛА. Один из них упал и взорвался в Весёлой Лопани — повреждена «Газель». Второй ударил по припаркованной легковушке в Октябрьском — посечён бампер.

Три беспилотника атаковали Стригуны в Борисовском районе. Повреждено остекление частного дома, также вспыхнула сухая трава.

Тем временем ещё один дрон взорвался в грайворонском Безымено — выбиты окна в жилом доме.

Напомним, что в Безымено сегодня также пострадал мирный житель. Он получил баротравму и осколочные ранения после взрыва дрона во дворе частного дома.

Мужчина ранен после взрыва БПЛА во дворе частного дома в Белгородской области
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