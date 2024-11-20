Мужчина ранен после прилёта снаряда под Белгородом

Posted 20 ноября, 14:05
Published 20 ноября, 14:05
Modified 20 ноября, 14:07
Updated 20 ноября, 14:07
ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области. Есть раненый и разрушения.
В Отрадном в Белгородском районе после прилёта снаряда пострадал мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Также в селе есть разрушения в трёх частных домах.
Ещё два села в Белгородском районе подверглись атакам БПЛА. Один из них упал и взорвался в Весёлой Лопани — повреждена «Газель». Второй ударил по припаркованной легковушке в Октябрьском — посечён бампер.
Три беспилотника атаковали Стригуны в Борисовском районе. Повреждено остекление частного дома, также вспыхнула сухая трава.
Тем временем ещё один дрон взорвался в грайворонском Безымено — выбиты окна в жилом доме.
Напомним, что в Безымено сегодня также пострадал мирный житель. Он получил баротравму и осколочные ранения после взрыва дрона во дворе частного дома.