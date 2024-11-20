bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 08:35

Published 20 ноября, 08:35

Modified 20 ноября, 08:37

Updated 20 ноября, 08:37

Мужчину перевезут на лечение в Белгород

Мужчина ранен после взрыва БПЛА во дворе частного дома в Белгородской области

20 ноября 2024, 08:35
Фото: 1MI. Мужчину перевезут на лечение в Белгород
Сюжет
Беспилотник
Утром среды один из беспилотников атаковал частный сектор в Грайворонском округе. Ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в грайворонском селе Безымено. Беспилотный летательный аппарат взорвался прямо во дворе частного дома.

В этот момент там находился мужчина. Его на «попутке» доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у пострадавшего баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы.

Ему окажут всю необходимую первую помощь, после чего переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В доме выбило окна, повреждена надворная постройка.

Стало известно о ещё одном пострадавшем из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно об атаках БПЛА на заводы в Белгородской и Воронежской областях?Белгородцы из приграничья остались без автобуса из-за бесконечных атак ВСУГладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пострадавший#Белгород#Грайворонский горокруг#Безымено#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика