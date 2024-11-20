Мужчина ранен после взрыва БПЛА во дворе частного дома в Белгородской области

Posted 20 ноября, 08:35
Published 20 ноября, 08:35
Modified 20 ноября, 08:37
Updated 20 ноября, 08:37
ЧП произошло в грайворонском селе Безымено. Беспилотный летательный аппарат взорвался прямо во дворе частного дома.
В этот момент там находился мужчина. Его на «попутке» доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у пострадавшего баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы.
Ему окажут всю необходимую первую помощь, после чего переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В доме выбило окна, повреждена надворная постройка.