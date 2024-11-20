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Posted 20 ноября, 18:51

Published 20 ноября, 18:51

Modified 20 ноября, 18:53

Updated 20 ноября, 18:53

Дрон взорвался после удара о дорогу

Число пострадавших растёт: женщина ранена из-за взрыва на дороге под Белгородом

20 ноября 2024, 18:51
Фото: bel.ru. Дрон взорвался после удара о дорогу

Мирная жительница ранена после атаки дрона ВСУ в Белгородском районе

Сюжет
Взрыв
Пострадавшая была на улице, когда дрон взорвался. Ещё один БПЛА ударил по машине — есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена ещё одна мирная жительница. Женщина была на улице, когда взорвался FPV-дрон, который ударился о дорогу. Происшествие случилось в Красной Ниве в Белгородском районе.

У пострадавшей — множественные ссадины ног. Госпитализация ей не потребовалась.

За сутки от атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Ранее от взрыва БПЛА во дворе частного дома в грайворонском Безымено был ранен мужчина. Спустя время от обстрела в Отрадном в Белгородском районе пострадал ещё один мирный житель. А при атаке БПЛА в борисовском селе Стригуны ранения получила 15-летняя девочка-подросток.

Кроме того, атаке подверглось волоконовское село Борисовка. Там дрон-камикадзе ударил по автомобилю. Повреждена не только машина, но и коммерческий объект.

Девочка-подросток пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской области
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