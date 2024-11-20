Число пострадавших растёт: женщина ранена из-за взрыва на дороге под Белгородом

Posted 20 ноября, 18:51
Published 20 ноября, 18:51
Modified 20 ноября, 18:53
Updated 20 ноября, 18:53
В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена ещё одна мирная жительница. Женщина была на улице, когда взорвался FPV-дрон, который ударился о дорогу. Происшествие случилось в Красной Ниве в Белгородском районе.
У пострадавшей — множественные ссадины ног. Госпитализация ей не потребовалась.
За сутки от атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Ранее от взрыва БПЛА во дворе частного дома в грайворонском Безымено был ранен мужчина. Спустя время от обстрела в Отрадном в Белгородском районе пострадал ещё один мирный житель. А при атаке БПЛА в борисовском селе Стригуны ранения получила 15-летняя девочка-подросток.
Кроме того, атаке подверглось волоконовское село Борисовка. Там дрон-камикадзе ударил по автомобилю. Повреждена не только машина, но и коммерческий объект.