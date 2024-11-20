Число пострадавших растёт: женщина ранена из-за взрыва на дороге под Белгородом

За сутки от атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Ранее от взрыва БПЛА во дворе частного дома в грайворонском Безымено был ранен мужчина. Спустя время от обстрела в Отрадном в Белгородском районе пострадал ещё один мирный житель. А при атаке БПЛА в борисовском селе Стригуны ранения получила 15-летняя девочка-подросток.