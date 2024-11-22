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Posted 22 ноября, 11:25

Published 22 ноября, 11:25

Modified 22 ноября, 11:27

Updated 22 ноября, 11:27

Последствия атаки ВСУ

Автомобиль белгородца полностью сгорел из-за атаки ВСУ

22 ноября 2024, 11:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ

ВСУ атаковали Ясные Зори и Борисовку в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Два автомобиля серьёзно пострадали из-за атак ВСУ. Под огнём оказались сразу два населённых пункта региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 22 ноября, атакам ВСУ подверглись Белгородский и Волоконовский районы. Предварительно, среди мирных жителей никто не пострадал, однако есть повреждения.

Так, в Ясных Зорях Белгородского района FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль — его охватило сильным пламенем, из-за чего машина полностью сгорела. Повреждения также получил фасад коммерческого объекта.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ. Фото: страница Вячеслава Гладкова

В Борисовке Волоконовского района дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю, припаркованному во дворе частного дома. Машина получила серьёзные повреждения, а на территории дома перебило газовую трубу. Утечку оперативно устранили.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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