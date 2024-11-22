Автомобиль белгородца полностью сгорел из-за атаки ВСУ

Posted 22 ноября, 11:25
Published 22 ноября, 11:25
Modified 22 ноября, 11:27
Updated 22 ноября, 11:27
Сегодня, 22 ноября, атакам ВСУ подверглись Белгородский и Волоконовский районы. Предварительно, среди мирных жителей никто не пострадал, однако есть повреждения.
Так, в Ясных Зорях Белгородского района FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль — его охватило сильным пламенем, из-за чего машина полностью сгорела. Повреждения также получил фасад коммерческого объекта.
В Борисовке Волоконовского района дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю, припаркованному во дворе частного дома. Машина получила серьёзные повреждения, а на территории дома перебило газовую трубу. Утечку оперативно устранили.