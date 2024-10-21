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Грузское

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Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина
21 октября, 06:11
Охранник ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье
20 октября, 19:54
Повреждены фасады домов, машина и газовая труба: ВСУ атаковали белгородское село
5 сентября, 18:21
Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек
Ещё два мирных жителя ранены после украинских атак на Белгородскую область. В селе Колотиловка пострадали отец и его 17-летний сын. Обновилась информация и о последствиях обстрела села Грузское Борисовского района.
7 августа, 16:17
Дом белгородцев сгорел после атаки беспилотников
5 августа, 09:53
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждён храм, дома и соцобъект
О последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.
7 июня, 16:56
Сельхозпредприятие в белгородском приграничье попало под удар украинских БПЛА
6 июня, 04:43
ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в белгородском приграничье
3 июня, 14:46
ВСУ атаковали дронами дом и автомобили белгородцев, произошли взрывы
17 мая, 09:39
2023
11 тракторов пострадали при обстреле белгородского села
7 июня 2023, 11:24

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