Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек

Ещё два мирных жителя ранены после украинских атак на Белгородскую область. В селе Колотиловка пострадали отец и его 17-летний сын. Обновилась информация и о последствиях обстрела села Грузское Борисовского района.