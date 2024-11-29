После атаки на неприграничный район Белгородской области выявили больше разрушений

Posted 29 ноября, 08:15
Published 29 ноября, 08:15
Modified 29 ноября, 08:15
Updated 29 ноября, 08:15
ВСУ 28 ноября выпустили 58 боеприпасов и 30 БПЛА по Белгородской области. Есть пострадавшие и разрушения.
В Белгородском районе в селе Устинка украинский дрон ударил по легковому авто, из-за чего травмы получили два человека. Одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали, а второго после обследования отправили домой.
За сутки в муниципалитете повреждения получили авто и оборудование промышленного предприятия.
В этот раз дроны ВСУ долетели до Алексеевского муниципального округа, однако их удалось сбить без последствий на земле. БПЛА долетели и до Губкинского округа: в результате падения обломков в селе Скородное повреждения получили четыре домовладения, машина и газовая труба.
В Борисовском районе в результате обстрела повреждены частный дом и четыре авто, в Валуйском округе — оборудование сельхозпредприятия, в Краснояружском — два домовладения, два авто, инфраструктурный объект и помещение соцобъекта, а в Шебекинском округе — два частных дома, хозпостройка и ЛЭП.
В Грайворонском округе обошлось без последствий.