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Posted 29 ноября, 08:15

Published 29 ноября, 08:15

Modified 29 ноября, 08:15

Updated 29 ноября, 08:15

Пожар произошёл после атаки дрона в Губкинском горокруге Белгородской области

После атаки на неприграничный район Белгородской области выявили больше разрушений

29 ноября 2024, 08:15
Фото: 1MI. Пожар произошёл после атаки дрона в Губкинском горокруге Белгородской области

За сутки ВСУ выпустили 58 боеприпасов и 30 БПЛА по Белгородской области

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области. Помимо разрушений, в регионе пострадали мирные жители, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 28 ноября выпустили 58 боеприпасов и 30 БПЛА по Белгородской области. Есть пострадавшие и разрушения.

В Белгородском районе в селе Устинка украинский дрон ударил по легковому авто, из-за чего травмы получили два человека. Одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали, а второго после обследования отправили домой.

За сутки в муниципалитете повреждения получили авто и оборудование промышленного предприятия.

В этот раз дроны ВСУ долетели до Алексеевского муниципального округа, однако их удалось сбить без последствий на земле. БПЛА долетели и до Губкинского округа: в результате падения обломков в селе Скородное повреждения получили четыре домовладения, машина и газовая труба.

В Борисовском районе в результате обстрела повреждены частный дом и четыре авто, в Валуйском округе — оборудование сельхозпредприятия, в Краснояружском — два домовладения, два авто, инфраструктурный объект и помещение соцобъекта, а в Шебекинском округе — два частных дома, хозпостройка и ЛЭП.

В Грайворонском округе обошлось без последствий.

Ночью украинские БПЛА ударили по частным домам в Белгородской области
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