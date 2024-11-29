После атаки на неприграничный район Белгородской области выявили больше разрушений

В этот раз дроны ВСУ долетели до Алексеевского муниципального округа, однако их удалось сбить без последствий на земле. БПЛА долетели и до Губкинского округа: в результате падения обломков в селе Скородное повреждения получили четыре домовладения, машина и газовая труба.