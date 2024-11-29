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Posted 29 ноября, 06:29

Published 29 ноября, 06:29

Modified 29 ноября, 06:31

Updated 29 ноября, 06:31

Повреждённый дом в Шебекино

Ночью украинские БПЛА ударили по частным домам в Белгородской области

29 ноября 2024, 06:29
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Повреждённый дом в Шебекино

Два беспилотника ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Под удар вновь попал город Шебекино. Дроны атаковали частный сектор. Подробности о последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

После атаки беспилотников в двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля. На территории одного из домовладений произошёл пожар в хозпостройке — загорелась кровля. Огонь уже ликвидирован.

Местами повреждены линии электропередачи. Ночью без света осталась одна улица. После согласования с Министерством обороны РФ ремонтные бригады приступят к восстановлению.

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Подомовой обход власти продолжат днём.

Повреждённый дом в ШебекиноПовреждённый дом в Шебекино
Повреждённый дом в Шебекино. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Пожар произошёл после атаки БПЛА в неприграничном районе Белгородской области
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