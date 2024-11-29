Ночью украинские БПЛА ударили по частным домам в Белгородской области

Posted 29 ноября, 06:29
Published 29 ноября, 06:29
Modified 29 ноября, 06:31
Updated 29 ноября, 06:31
После атаки беспилотников в двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля. На территории одного из домовладений произошёл пожар в хозпостройке — загорелась кровля. Огонь уже ликвидирован.
Местами повреждены линии электропередачи. Ночью без света осталась одна улица. После согласования с Министерством обороны РФ ремонтные бригады приступят к восстановлению.
По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Подомовой обход власти продолжат днём.