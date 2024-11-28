В Белгороде открыли восстановленный после обстрела ВСУ бассейн «Луч»

Posted 28 ноября, 14:44
Published 28 ноября, 14:44
Modified 28 ноября, 14:44
Updated 28 ноября, 14:44
В Белгороде завершили восстановление пострадавшего при обстрелах ВСУ спортивно-оздоровительного комплекса «Луч». В здании отремонтировали кровлю и внутреннюю отделку, заменили окна и оборудование, в бассейне поменяли покрытие.
Принимать посетителей бассейн начал с 8 ноября. Глава региона отметил, что в настоящее время полной загрузки объекта нет, однако уже сейчас в нём ежедневно тренируются около 250 человек.
«Луч» попадал под удар ВСУ трижды: 6 апреля пострадала крыша комплекса, 12 мая посекло фасад и прилегающую территорию, а 14 мая в здании выбило стёкла и повредило ограждение.
Всего региону выделили 170 миллионов рублей на восстановление зданий, повреждённых при обстрелах ВСУ. Из областного бюджета добавили ещё 53 миллиона рублей на восстановление «Луча», «Белгород-Арены», «Сирени», стадиона «Химик» и ледовой арены в Шебекино.