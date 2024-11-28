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Posted 28 ноября, 13:23

Published 28 ноября, 13:23

Modified 28 ноября, 13:23

Updated 28 ноября, 13:23

Куряне пытались выдать сгоревшее жильё за разрушенное обстрелами

Двое соседей приобрели квартиры, выдав своё сгоревшее жильё за разрушенное ВСУ

28 ноября 2024, 13:23
Фото: 1MI. Куряне пытались выдать сгоревшее жильё за разрушенное обстрелами

Двоих курян будут судить за мошенничество с жилищными сертификатами

Сюжет
Мошенничество
В Курской области начали судить двоих мужчин, которые получили жилищные сертификаты за якобы разрушенное при обстрелах ВСУ жильё. Оба подозреваемых проживали в приграничном районе, пишут «Курские известия».

Первый подозреваемый, 42-летний мужчина из посёлка Тёткино Глушковского района, подал заявление на квартиру ещё в ноябре прошлого года. Ему уже успели выплатить более 4,3 млн рублей, за которые он в январе приобрёл в Курске квартиру. Однако позже удалось выяснить, что «разрушенная ВСУ» квартира мужчины на деле сгорела ещё в 2007 году.

Похожий мошеннический план осуществил и 59-летний сосед злоумышленника. У него тоже сгорела квартира, причём в том же самом пожаре. Ему также выдали более 4,9 млн рублей, поэтому сейчас он живёт в своей новой квартире в Курске.

Дела теперь будут рассматривать в суде. Заседания уже назначены.

Добавим, что подобные мошенничества встречаются и в Белгородской области: некоторые подали заявление на компенсацию аренды жилья, но указали не реальное место проживания, а нежилые офисы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Мошенничество#Суд#Мошенники#Черноземье#Жилищные сертификаты
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