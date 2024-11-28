Двое соседей приобрели квартиры, выдав своё сгоревшее жильё за разрушенное ВСУ

Posted 28 ноября, 13:23
Published 28 ноября, 13:23
Modified 28 ноября, 13:23
Updated 28 ноября, 13:23
Первый подозреваемый, 42-летний мужчина из посёлка Тёткино Глушковского района, подал заявление на квартиру ещё в ноябре прошлого года. Ему уже успели выплатить более 4,3 млн рублей, за которые он в январе приобрёл в Курске квартиру. Однако позже удалось выяснить, что «разрушенная ВСУ» квартира мужчины на деле сгорела ещё в 2007 году.
Похожий мошеннический план осуществил и 59-летний сосед злоумышленника. У него тоже сгорела квартира, причём в том же самом пожаре. Ему также выдали более 4,9 млн рублей, поэтому сейчас он живёт в своей новой квартире в Курске.
Дела теперь будут рассматривать в суде. Заседания уже назначены.
Добавим, что подобные мошенничества встречаются и в Белгородской области: некоторые подали заявление на компенсацию аренды жилья, но указали не реальное место проживания, а нежилые офисы.