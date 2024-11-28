Двое соседей приобрели квартиры, выдав своё сгоревшее жильё за разрушенное ВСУ

Первый подозреваемый, 42-летний мужчина из посёлка Тёткино Глушковского района, подал заявление на квартиру ещё в ноябре прошлого года. Ему уже успели выплатить более 4,3 млн рублей, за которые он в январе приобрёл в Курске квартиру. Однако позже удалось выяснить, что «разрушенная ВСУ» квартира мужчины на деле сгорела ещё в 2007 году.